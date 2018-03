ETECSA comienza a bloquear teléfonos con IMEI duplicado

LA HABANA.- La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) ha comenzado a bloquear los celulares que posean un código IMEI duplicado, pese a haber dado plazo a los usuarios hasta el próximo 18 de mayo para sustituirlos.

“Desde ayer en la mañana me quedé sin servicio, cuando me dirigí a una de las oficinas comerciales me explicaron que mi teléfono tenía un IMEI que estaba en una especie de lista negra. No entiendo esto, porque mi celular me lo mandó mi hijo de Estados Unidos”, comentó para este diario Alina Hernández, cliente que se quedó sin servicio desde este miércoles.

La Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI, por sus siglas en inglés) es un código pregrabado en los teléfonos móviles. Identifica el aparato a nivel mundial, y es transmitido por el mismo a la red al conectarse a esta, siendo ETECSA en el caso de Cuba.

La Resolución No.12 del 2016 del Ministerio de Comunicaciones de Cuba planteaba que todos los clientes que poseyeran un teléfono celular con un IMEI duplicado deberían sustituirlos antes del 18 de mayo del 2018.

Un equipo de CubaNet se comunicó con el Departamento de Atención al Cliente de ETECSA, y una operadora que se identificó como “Magali” explicó que desde hace varios días comenzaron a cancelar el servicio a los móviles con IMEI “ilegales” encabezados con el número 04.

“Existen miles de teléfonos con este tipo de trabajo de duplicado o clonación de IMEI en Cuba. En los talleres de reparación los técnicos por unos 15 CUC te clonaban o te sacaban de lista negra cualquier móvil para volverlo a vender; muchas personas inocentes desconocedoras perderán dinero en teléfonos que fueron comprados en el mercado negro y que quedarán inutilizados”, comentó para este diario Javier Hernández, que trabaja en uno de los talleres de reparación de La Habana.

“Dicha resolución ministerial, reglamento sobre el registro, control y utilización de equipos terminales que funcionan en el servicio celular de telecomunicaciones móviles terrestres, publicada en la Gaceta Oficial, establece que todos los equipos que tengan IMEI no válidos en sus teléfonos móviles deberán ser remplazados antes de la fecha fijada del 2018”, explicó al sitio oficialista Cubadebate la funcionaria de ETECSA Tania Velázquez Rodríguez.

El IMEI será legítimo si no está repetido y deberá contener 15 dígitos numéricos, sin letras y sin comenzar por 00. Para comprobar la validez de un teléfono móvil, ETECSA cuenta en su sitio oficial con un sistema de comprobación online . El proceso de consulta debe hacerse sistemáticamente, pues un equipo con igual IMEI pudiera aparecer en el transcurso del tiempo.

El IMEI de un teléfono móvil habitualmente está impreso en la parte posterior del equipo, bajo la batería. Asimismo, se puede marcar en el teléfono el código USSD “*#06#” para que aparezca en la pantalla del dispositivo el mencionado código.