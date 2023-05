MIAMI, Estados Unidos. – El cantante y compositor ganador del Grammy Alex Cuba, radicado en Smithers, Columbia Británica, lanzó su noveno álbum esta semana bajo el título El swing que yo tengo, según informó el Vancouver Sun.

Alex Cuba, quien obtuvo un premio Grammy 2022 en la categoría de mejor álbum de pop latino por Mendó, sigue cosechando éxitos con este nuevo lanzamiento. La canción homónima y primer sencillo del álbum inicia el conjunto de siete temas con una potente línea de bajo y una voz en staccato respaldada por ritmos sincronizados.

Combinando baladas tiernas y éxitos contundentes, el álbum muestra al artista expandiendo su rango sonoro para incorporar elementos electrónicos en sus pegajosas y complejas canciones.

Como siempre, la grabación fue realizada casi en su totalidad por Alex Cuba, incluyendo la interpretación de todos los instrumentos y voces. El único dueto del álbum es la animada canción de cierre, Agüita de coco, que cuenta con la colaboración del músico ruandés Butera Knowless. La mezcla de sonidos caribeños y africanos en este tema anuncia un estilo que seguramente los fans querrán escuchar más.

Mientras tanto, Alex Cuba se embarcará en una gira por América del Norte que incluye una presentación en el Kay Meek Arts Centre en West Vancouver el 23 de septiembre.

Alex Cuba ha alcanzado gran éxito en la escena musical internacional, con una combinación única de influencias tradicionales y modernas. Nacido como Alexis Puentes en la provincia de Artemisa, Alex ha ganado varios premios Grammy, Latin Grammy y Juno a lo largo de su carrera.

Desde muy joven, estuvo inmerso en la música, uniéndose al grupo de 24 guitarristas de su padre, Valentín Puentes, quien también era guitarrista y maestro. Alex continuó estudiando bajo eléctrico y acústico, y viajando de gira y grabando tanto a nivel nacional como internacional.

En 1999, se mudó a Victoria, Canadá, donde grabó su primer álbum, Morumba cubana, junto a su hermano gemelo Adonis, como The Puentes Brothers. Alex luego grabó su álbum debut en solitario, Humo de tabaco, que le valió un premio Juno en la categoría de “mejor álbum de música del mundo del año” en 2006, seguido de Agua del pozo en 2007, que también le valió otro premio Juno en el mismo apartado.

En 2009, el joven músico lanzó su tercer álbum, un proyecto homónimo llamado Alex Cuba, que presentaba su primera canción en inglés titulada “If You Give Me Love” (Si me das amor). En 2010, ganó el premio al “mejor nuevo artista” en los Premios Latin Grammy, donde también fue nominado en la categoría de “mejor álbum de pop vocal masculino”.Más adelante, en 2011, recibió otra nominación en el apartado de “mejor álbum de pop latino”.

En 2012, Alex lanzó su cuarto álbum, Ruido en el sistema, que le valió su segundo Premio Latin Grammy, esta vez como compositor junto a Yoel Henríquez.

Por su parte, el quinto álbum de estudio de Alex Cuba, Healer, ganó un Latin Grammy en la categoría de “mejor cantautor”. El álbum cuenta con cinco duetos con cantautores canadienses y estadounidenses.

En 2017, Alex completó su sexto álbum, Lo único constante, un fonograma profundiza en las raíces de su escritura.

Hasta hoy, Alex Cuba ha sido reconocido ampliamente por su talento y su habilidad para crear música que fusiona influencias globales y tradicionales en arreglos precisos que transmiten emociones a través de la melodía y la letra. Con una carrera llena de premios y logros, Alex es un artista innovador y visionario, capaz de crear canciones que resuenan en todo el mundo.