CDMX, México.- Granma anunció en su edición del pasado 13 de enero las asambleas de nominación de candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, para los días 8 y 9 de febrero en todo el territorio nacional. Este simulacro de nominación ofrece los candidatos únicos para cada puesto de diputado, preseleccionados por las comisiones de candidaturas. Estas, como las soviéticas, son creadas, financiadas y controladas por el partido único. Aunque la propaganda oficial, de la cual se hace eco la prensa internacional, dice que el partido único cubano no postula, todos los precandidatos a diputados son directamente controlados por la cúpula del partido único a través de sus “organizaciones de masas”, organizaciones impuestas que no representan los intereses de la ciudadanía.

Lo único novedoso es que se reduce el número de diputados de 605 a 470. Sin embargo, no se informa a la ciudadanía en qué se puede ver afectado o no, el trabajo parlamentario con 135 diputados menos. Homero Acosta, secretario del Parlamento, dijo en diciembre pasado que habían cambiado la proporción de representantes por número de habitantes, una decisión no consultada a la ciudadanía.

Dice Granma que las biografías de los candidatos estarán colgadas en ocho puntos de acceso de cada circunscripción y anuncia el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Tomás Amarán Díaz, que sus representantes irán casa por casa para persuadir a los votantes a ir a votar por cada candidato preseleccionado y para actualizar el padrón electoral. Mediante este mecanismo de “persuasión” para ir a votar por candidatos preseleccionados, la dictadura viola el derecho constitucional al voto libre, secreto y directo, y es una acción inconstitucional.

Consejo electoral, ¿viola los derechos de la Ley electoral?

Por ley electoral el voto es voluntario, por lo tanto azuzar el voto casa por casa es una violación al derecho ciudadano, es un acto de intimidación contra su derecho. Además, ir casa por casa a defender los candidatos propuestos es hacer campaña electoral. Prohibido por ley, los ciudadanos no pueden hacer campaña electoral, mucho menos los funcionarios públicos, como los delegados del Consejo Electoral. Si en Cuba existiera un Tribunal Constitucional Independiente, ya estas acciones del Consejo Nacional Electoral estarían anuladas.

Es necesario señalar que las próximas elecciones de diputados serían las segundas desde 1959. El ejercicio de votación a diputados se inició en el 2018 y los testimonios de los ciudadanos y opositores demostraron que a partir de los arrestos y la intimidación a los candidatos independientes, la Seguridad del Estado impidió la elección de candidatos independientes a los aprobados por el partido. El Movimiento “OTRO18” de la Mesa de Unidad Democrática (MUAD), que dirige el opositor Manuel Cuesta Morúa, comentó a la prensa independiente cubana que este movimiento contaba con más de un centenar de activistas listos para presentarse como candidatos independientes a las elecciones del 2018, sin embargo, con el actual sistema electoral y la violación a sus propios artículos es imposible que los candidatos independientes al partido puedan nominarse.

Los medios de difusión masivos cubanos, secuestrados por el partido único, también violan el derecho constitucional al voto libre y voluntario, porque desde antes de cada elección los medios desatan una “campaña política” abrumadora, para validar elecciones fraudes que no permiten elegir a los representantes políticos del país.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.