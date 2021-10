LA HABANA, Cuba.- Los gobernantes cubanos se aprestan a declarar este 19 de octubre al béisbol como Patrimonio Cultural de la Nación Cubana. El hecho tendrá lugar en el estadio Palmar del Junco, en la provincia de Matanzas, donde en la segunda mitad del siglo XIX se jugó el primer desafío organizado del deporte de las bolas y los strikes en nuestro país.

Paradójicamente, esta declaración se produce en uno de los peores momentos de este deporte en Cuba. Sucede cuando el béisbol cubano atraviesa por una extensa sequía de triunfos a nivel internacional, y un éxodo creciente de sus mejores figuras, e igualmente en momentos en que el “deporte nacional cubano” ha perdido la batalla contra el fútbol en lo referido a la preferencia de la afición.

El camino que conduce a la actual debacle cubana en los torneos internacionales habría comenzado a inicios de la revolución castrista, cuando el máximo líder prohibió el béisbol profesional en la isla, y nuestros mejores peloteros debieron emigrar para jugar en otros países. Después vinieron años de aparente fortaleza del béisbol cubano, cuando nuestros jugadores “amateurs” -en verdad eran profesionales, pues solo se dedicaban a la práctica del béisbol, y recibían un salario estatal sin realizar otro trabajo- chocaban contra los verdaderos equipos amateurs de otros países.

Mas, una vez que se eliminó la frontera entre amateurs y profesionales, y los equipos cubanos debieron enfrentar a los mejores peloteros de otras naciones, desapareció la “supremacía” que ostentaban los jugadores de nuestro país. Ha quedado al descubierto el estancamiento de la pelota cubana.

Pero la posición que ocupa un deporte en determinada sociedad no solo se mide por los resultados internacionales que se obtengan, sino también por la pasión que despierte entre los aficionados.

Los cubanos mayorcitos recordarán aquel frenesí que se vivió en Cuba en el año 1969 al celebrarse el Campeonato Mundial en República Dominicana, evento en el cual Cuba derrotó en el juego decisivo a Estados Unidos con la participación clave de los matanceros Rigoberto Rosique y el Curro Pérez.

Toda la nación estuvo pendiente de la transmisión radial de ese juego, y el país saltó de alegría al producirse el último out.

Sin embargo, ya casi nadie se emociona aquí ante un resultado beisbolero, nacional o internacional. Ahora se oyen gritos y euforias cuando Messi o Cristiano Ronaldo meten un gol, o si el Real Madrid gana un partido.

El periódico oficialista Juventud Rebelde acaba de publicar un artículo en el que incluye a “los desafíos mediáticos impuestos por el fútbol globalizante” como uno de los escollos a vencer para la consolidación del béisbol (“El alma deportiva de Cuba”, edición del domingo 17 de octubre).

Claro, el articulista no quiso o no pudo reconocer que esa pasión por el fútbol -el internacional, pues el que se practica en Cuba a nadie interesa- que hoy exhiben los cubanos, principalmente los jóvenes, no es un resultado espontáneo de ese carácter globalizador que cree apreciar en ese deporte. Ha sido la consecuencia de una saturación en los medios oficialistas cubanos, que han brindado por la televisión todas las ligas futbolísticas del mundo, y ni uno solo de los mejores juegos de béisbol que se celebran en el mundo. Evidentemente, con el objetivo de que el cubano de a pie no vea la labor de los peloteros cubanos en la MLB.

Ahora mismo, en plena post temporada de las Grandes Ligas, casi nada se dice aquí del desempeño que han tenido Yuli Gurriel, Pito Abreu, Luis Robert Moirán, Randy Arozarena y otros. Solo el programa televisivo Meridiano Deportivo dedica cuatro o cinco minutos, de un total de 30 que tiene como duración, para hablar de algunos aspectos de las Grandes Ligas. En los demás espacios de la radio, la televisión y la prensa escrita parece estar totalmente prohibido hablar de la MLB.

Algunos podrían pensar que esta declaratoria del béisbol como Patrimonio Cultural de la Nación oficiaría como una especie de rectificación, como las tantas que han hecho en la dirección de la economía. Mas, no creemos que haya rectificación capaz de borrar los daños que la maquinaria castrista le ha infligido al deporte de las bolas y los strikes.

