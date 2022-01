LA HABANA, Cuba. — La Editorial Boloña, de la Oficina del Historiador de La Habana, lleva dos años posponiendo la venta del libro El anarquista elegante, de Alessandro Senatore. Se trata de una biografía del italo-cubano Orestes Ferrara, quien fuera coronel mambí y un destacado político y periodista durante la República.

Originalmente, la presentación y comercialización de El anarquista elegante estuvo prevista para el 8 de febrero de 2020 en una de las presentaciones paralelas a la Feria del Libro que realiza la Oficina del Historiador para el lanzamiento de los títulos de Ediciones Boloña. Sin embargo, la venta no se efectuó porque, según se explicó entonces, los ejemplares —que fueron impresos en España— aún no habían llegado a Cuba debido a la crisis originada por la COVID-19.

Casi dos años después, aún no se sabe cuándo será puesto a la venta el libro. Me personé en varias ocasiones en las dos librerías especiales con que cuenta la Editorial Boloña y no obtuve respuesta.

La pasada semana, para informarme al respecto, acudí a la librería ubicada en la esquina de las calles Mercaderes y Obispo, en el municipio de Habana Vieja. Fui muy bien atendido por una competente empleada que me explicó que había allí varias cajas con ejemplares del libro, pero que este no se ha podido vender porque en la factura no aparece el precio. Me explicó que el libro originalmente debía haberse vendido en CUC, pero como no llegó a tiempo, luego de la Tarea Ordenamiento, hay que venderlo en el equivalente en pesos (CUP).

La empleada me dijo que volviese en unos días para consultar al departamento económico de la editorial e informarme qué averiguó. Cuando volví, me dijo que no se sabe cuándo se venderá. Es raro, me comentó, porque los demás títulos que llegaron con retardo ya están a disposición del público.

Resulta increíble que un libro que se imprimió en el exterior y cuyo costo es en divisa se mantenga tanto tiempo guardado y no den curso a su mercadeo, con la consiguiente pérdida monetaria.

La razón que explicaría por qué no acaban de vender el libro es que no quieren dar destaque a la figura de Orestes Ferrara porque fue secretario de Estado durante el gobierno de Gerardo Machado.

A la caída del régimen de Machado, Ferrara tuvo que huir de Cuba, pero luego de su regreso, unos años después, fue senador y participó activamente en 1940 en los debates de la Asamblea Constituyente. Murió en 1972 en Roma.

En la gran mansión en que vivió Orestes Ferrara —ubicada en San Miguel esquina a Ronda, a un costado de la Universidad de La Habana— radica, desde hace más de 60 años, el Museo Napoleónico, que exhibe pertenencias del emperador francés que Ferrara coleccionaba.

Esperemos que durante la próxima Feria del Libro no vuelvan a posponer la venta del libro y los lectores cubanos tengamos la oportunidad de adquirirlo y conocer más sobre Ferrara, una polémica figura que se destacó no solo como político de la República, sino también como oficial del Ejército Libertador durante la Guerra de Independencia.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

