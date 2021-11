LA HABANA, Cuba.- Para cualquier analista que haya estado al tanto de los avatares de la economía cubana a partir de 1959 no ha de serle ajeno esa especie de péndulo entre la utilización de ciertas palancas del mercado, de una parte, y en el otro extremo la total centralización de la vida económica.

Todo habría comenzado a inicios de los años sesenta, cuando se estableció un debate académico entre Carlos Rafael Rodríguez, que dirigía el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), y el Che Guevara, al frente del Ministerio de Industrias.

El primero era partidario de que Cuba estableciera el sistema de Cálculo Económico que se aplicaba en las naciones del “socialismo real”, y que contemplaba el empleo de algunas palancas del mercado -claro que tímidamente-, y en consecuencia defendía la concesión de determinada autonomía a las empresas.

El guerrillero argentino-cubano, por su parte, era partidario del Sistema de Financiamiento Presupuestario, el cual suponía la negación de cualquier mecanismo de mercado en las relaciones interempresariales, y por tanto la total dependencia de esas entidades al gobierno central.

Hemos rememorado por estos días aquel contrapunteo a raíz de la celebración de la denominada “tercera reunión del mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez con representantes del sistema empresarial estatal”. Ello se debe a que en esa cita el heredero de los Castro orientó algo así como una estrategia innovadora a seguir por las empresas estatales: la combinación de la autonomía empresarial, con la sujeción de esas entidades al control de las máximas instancias de la maquinaria del poder.

Pero veamos lo que expresó específicamente Díaz-Canel: “Una empresa socialista no es solo para producir utilidades, ganancias, tiene un compromiso social. Siempre tenemos que volver al marxismo, porque el día que renunciemos a la teoría, entraremos al camino del socialismo a ciegas”.

A primera vista pareciera como si se estuviese considerando en un segundo plano la obtención de ganancias y utilidades. Sin embargo, en la propia cita el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, abogó por la obtención de utilidades mediante el incremento de la productividad y la eficiencia, al tiempo que el propio Díaz-Canel recordó las medidas que desde hace más de un año se vienen tomando en pos de que la empresa estatal socialista gane más autonomía.

Pero, por otra parte, el mandatario y su tropa le exigen al sistema empresarial que vigilen sus costos de producción con el objetivo de no aumentar sus precios de venta, y así poner coto a la galopante inflación que padece la economía, y que ya trasciende los dos dígitos. He ahí la esencia del compromiso social al que llama el señor Díaz-Canel.

El mandatario, con su pretendida innovación a la teoría de la dirección económica, ha colocado a los empresarios estatales en un dilema: ni tan prósperos que se olviden de la sociedad, ni tan obedientes que renuncien al progreso. Y en cuanto a lo del empleo del marxismo, no aclaró si se trata de la línea reformista Bujarin-Jrushov-Gorbachov, o la conservadora Stalin-Brehznev-Andropov.

Mas, en resumidas cuentas, todo este pataleo de los gobernantes cubanos demuestra que aún no hallan el camino para encauzar el despegue del sistema empresarial estatal. En esta misma reunión se daba a conocer que más de 500 empresas trabajan con pérdidas, que muchos empresarios no conocen cuáles son sus verdaderos costos de producción, que abundan las entidades con una plantilla sobregirada de trabajadores no directos a la producción, y que muchos directivos de entidades desconocen las medidas aprobadas últimamente para el sistema empresarial.

ARTÍCULO DE OPINIÓNLas opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.