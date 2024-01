AREQUIPA, Perú – Yusnier Viera es un famoso matemático oriundo del pueblo de Bejucal, en la actual provincia de Mayabeque, Cuba. A lo largo de su vida ha desarrollado la increíble habilidad de calcular en fracciones de segundo qué cayó o qué día será una fecha cualquiera, sea pasada o futura.

Viera ostenta el título de graduado de Ciencias de la Computación de la Universidad de La Habana (UH) y, gracias a sus excelsas habilidades para el cálculo mental, es conocido como “El Calendario Humano”.

Durante su etapa de estudiante en la UH ya la fama de su inteligencia se había dispersado por los corredores de la Facultad de Matemática.

“Unos amigos me comentaron que había olimpiadas de cálculo mental. Empecé a investigar y descubrí que una de las categorías en las que se concursaba era fechas del calendario. A mí me llamó la atención aquello de que se pudiera calcular la fecha en que había ocurrido algo y me dije: pues voy a intentarlo”, contó el cubano a BBC Mundo.

Así pues, se obsesionó con las fechas. Comenzó a estudiar durante ocho horas seguidas cada día y, para hacer las cosas más sencillas, se creó su propio algoritmo matemático para calcular los días.

“Hay que recordar que a inicios de los 2000 el acceso a internet en Cuba era casi cero. Yo no tuve la posibilidad de investigar cómo otras personas hacían estos cálculos en internet y me tuve que inventar yo mismo mi propio método”, resaltó al medio británico.

Actualmente, este matemático ha inscrito su nombre en el famoso registro Guinness hasta en 21 ocasiones, todas en la categoría de cálculos de calendario, desde que en el año 2005 batió por primera vez el récord mundial de fechas entre los años 1600 y 2100.

Aquel año, en la UH, tenía que superar la marca de 35 fechas en un minuto y el matemático calculó 42, un logro que luego ha ido mejorando hasta alcanzar hoy las 140 fechas en un minuto.

Entre los récords que ostenta, Viera logró en el año 2010 decir 20 fechas de este siglo, es decir entre los años 2000 y 2999, en 8,05 segundos, marca que nadie ha superado desde entonces.

En 2007, el cubano desertó en un campeonato de matemáticas en la ciudad de Puebla (México) y cruzó la frontera con Texas, por lo que hoy reside en Estados Unidos.

Viera participó en el programa de la cadena Fox Superhumans en 2016 y, posteriormente, apareció como invitado en el popular programa The Ellen DeGeneres Show para una demostración de sus capacidades mentales con las matemáticas.

Ha publicado dos libros: Basic Course of Mental Arithmetic y Master the Multiplication Tables.

Más recientemente, el pasado domingo, el matemático anunció su incorporación al equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol (FEPCUBE).

“Será un honor dar mi apoyo al equipo a través de la sabermetría, que es muy importante para el baseball hoy día”, escribió el calculista de la Isla en Facebook.

La sabermetría es el análisis empírico del béisbol, especialmente basado en las estadísticas recogidas durante los partidos. El término deriva del acrónimo SABR (Society for American Baseball Research), fundada en 1971.

