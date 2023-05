MIAMI, Estados Unidos. — El cantante, rapero y músico cubano Yotuel Romero se sumó este domingo a la polémica surgida en torno al grupo Buena Fe, que sufrió la cancelación de varias presentaciones de su gira en España.

El exintegrante de Orishas señaló en redes sociales que lo ocurrido recientemente con la agrupación liderada por Israel Rojas ha sido utilizado “para amplificar y victimizar a la dictadura” y recordó que varios artistas cubanos opuestos al régimen no han podido siquiera entrar a Cuba.

“No, señores, España no ha prohibido la entrada a Buena Fe, como ustedes le hicieron a Celia Cruz. Tampoco ha pedido prisión para Buena Fe, como ustedes han hecho con Maykel Osorbo. Tampoco desde el Gobierno Español han insultado a los artistas como ustedes me hicieron a mi llamándome negro limpiabotas”, escribió Yotuel en su cuenta de Facebook.

El artista enumero a varios músicos nacidos en Cuba que, a diferencia de Buena Fe en España, sí están censurados la isla.

“España tampoco ha prohibido en las radios a Buena Fe como ustedes sí hacen con Arturo Sandoval, Gloria Estefan, Gente de Zona o Willy Chirino Tampoco”, sostuvo el cantante.

En ese sentido, Yotuel recordó que han sido empresarios con locales privados los que, acogiéndose a la Ley de Derecho de Admisión, han decidido cancelar las presentaciones.

El autor de Patria y Vida recordó que los tentáculos de la dictadura son largos y que todavía los artistas libres que deben enfrentar la censura fuera de la Isla.

“Nosotros tenemos un documental llamado Patria y Vida: The Power of Music, que está haciendo un recorrido de festivales en el mundo y no saben la tristeza que me da cuando nos felicitan por la película, pero nos dicen que por orden de los sponsor no pueden ponernos en cartel por lo que denunciamos. ¿Saben lo que hago yo con eso? ¿Victimizarme? ¿Ir a las redes a decir mira lo que hacen con nosotros? No. Yo sigo luchando por esta realidad que el mundo necesita escuchar. Estamos logrando que muchos cambien su postura y eso es con lo que me quedo”.

“Dejen ya el victimismo, dictadura cubana. A llorar a Maternidad. El mundo sabe que Cuba es un Estado fallido”, finalizó Yotuel.