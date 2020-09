¡Yordenis Ugás hace historia!: campeón mundial wélter del boxeo profesional

MIAMI, Estados Unidos. – Yordenis Ugás se convirtió este domingo en el primer cubano que se corona en los pesos wélter del boxeo profesional desde 1975, tras superar al estadounidense Abel Ramos en pleito celebrado en el Nokia L.A. Live de Los Ángeles, California.

El púgil, natural de Santiago de Cuba, venció a su rival por votación dividida en la disputa por el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB, por sus siglas en inglés).

Destaca El Nuevo Herald que Ugás, de 33 años, mantuvo el control de las acciones desde el mismo primer asalto, sin fisuras defensivas y empleando con frecuencia su jab para abrir la defensa de Abel Ramos, quien se mantuvo retrocediendo durante casi todo el combate.

En su análisis, el periodista especializado Jorge Ebro señaló que la pelea no estuvo exenta de polémica e hizo alusión a la tarjeta de uno de los tres jueces, que vio ganar a Ramos por 117-111.

Aunque muchos consideran que el título wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) como un trofeo menor, debido a que el rey de la división sigue siendo el filipino Manny Pacquiao, el triunfo de ayer abre nuevas posibilidades a Ugás.

“Quizá lo importante de esta victoria no sea esa faja alrededor de la cintura, sino las probabilidades que abre para Ugás, porque hasta este momento su historia no había levantado el vuelo que merece. Un hombre que se levantó de la nada luego de dos costosas derrotas en el 2014, cuando su estrella parecía eclipsarse por completo. ¿Cuántos cubanos no perdieron la fe luego de un par de fracasos, de uno solo?”, destacó Ebro en su artículo.

Los boxeadores de la Isla no alcanzaban un cetro wélter profesional desde que José “Mantequilla” Nápoles lo lograra en 1975, combatiendo en las 147 libras.

Ahora, solo queda esperar el próximo paso de Yordenis Ugás, quien, según portales especializados, podría enfrentar próximamente al ruso Radzhab Butaev.