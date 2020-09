Ulises Toirac confirma que fue detenido por la policía en La Habana

MIAMI, Estados Unidos. – El humorista cubano Ulises Toirac confirmó en redes sociales que fue detenido el pasado viernes en La Habana por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) a causa de una discusión.

La noticia, revelada ese mismo día por el escritor y presentador Juan Juan Almeida, fue corroborada ayer por el propio comediante en su perfil de Facebook.

“Ciertamente hace dos días fui detenido (casi a mi pedido) producto de una discusión. No he querido hablar del tema por dos razones fundamentales: una, la sangre no llegó al río. En la estación me trataron muy cordialmente y en todo momento intentaron zanjar el problema”.

Según Juan Juan Almeida, Toirac había sido conducido a la 5ta unidad del municipio de Playa por discrepancias con un oficial del MININT en una tienda ubicada en 3ra y 38.

El humorista no ofreció detalles del incidente ni explicó las circunstancias que llevaron a su detención. Asimismo, dijo no sentirse orgulloso de su comportamiento ese día.

“Por muy justificado que haya sido mi comportamiento, no es algo de lo que me sienta orgulloso. Soy contrario al desorden público y menos en las circunstancias que rodean la disciplina necesaria para evitar la propagación del COVID-19. Siempre he abogado y abogaré por la disciplina para parar en seco la propagación de la epidemia y poder ver decrecer las estadísticas en nuestro país. Es prioritario”.

Toirac quiso zanjar el tema advirtiendo que no respondería preguntas ni públicas ni privadas sobre el suceso y señaló que en su detención no hubo “substrato político”, tal y como señalaron algunas publicaciones en Internet.

“Estoy obligado a publicar esta nota porque la bola está creciendo interminablemente y no es cierto que haya tenido substrato político ni que aún esté preso. Todas las publicaciones que lo afirman lo hacen sin el menor sustento de verdad. Tres horas después del incidente estaba nuevamente en casa, sereno y alegre”, puntualizó el comediante.

Ulises Toirac es uno de los actores cubanos residente en la Isla con mayor presencia en redes sociales. En varias ocasiones ha realizado críticas al régimen, pidiendo reformas y soluciones a la crisis económica que atraviesa el país.

También se ha mostrado contrario a las sanciones implementadas por el gobierno de Estados Unidos contra el régimen cubano. En marzo, Toirac abogó abiertamente por el fin del embargo, asegurando que su eventual levantamiento sería “un acto de humanidad con un pueblo casi desarmado frente a la epidemia” y “una movida inteligente” del presidente Donald Trump.