Yordanis Labrada: Esto es terrorismo de Estado contra mi familia

MIAMI, Estados Unidos.- Este viernes otra vivienda de un integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fue allanada. Se trata del hogar de Yordanis Labrada Tellez, coordinador del grupo opositor en el municipio santiaguero Songo La Maya, y activo promotor de Cuba Decide.

El hecho se produjo en horas de la tarde por decenas de efectivos policiales que fueron en busca de pegatinas y documentos de la organización.

Al concluir el registro se llevaron detenido a Téllez bajo la justificación que debía firmar el acta de objetos confiscados. Transcurridas varias horas, el activista fue liberado y relató los hechos a CubaNet.

“Esperaron que los niños estuviesen en la casa para asaltar, siempre hacen lo mismo para infundirles miedo a mis hijos”, dijo Labrada con indignación.

Labrada Tellez indicó que entre las pertenencias que les confiscaron se encontraba un disco duro, dos teléfonos celulares y documentos con información de la UNPACU. También le arrancaron de la puerta una pegatina de Cuba Decide, y una foto con su líder José Daniel Ferrer.

“Según ellos, me arrestaban para que firmara el papel donde consta las cosas que me robaron, aunque les aclaré que no firmaría nada si no me daban copia”.

Efectivamente así sucedió. En la estación policial se negaron a entregar una copia del acta, así como tampoco dejaron copia de la orden de registro.

Todo lo contrario, el único documento que le fue entregado a Yordanis fue una citación para rendir declaración el próximo día 21 de septiembre, bajo la amenaza de ser detenido en caso de negarse a asistir “voluntariamente”.

“Es terrorismo de Estado lo que están haciendo con nosotros. Me detienen con frecuencia, persiguen a mi esposa por toda la calle hasta cogerla y llevársela para la unidad policial, asaltan mi casa con mis hijos pequeños dentro, me llevan preso delante de ellos como si fuera delincuente”, denunció.

Además, indicó que el único motivo por el cual ahora se siente en el foco de atención del Departamento de la Seguridad del Estado es su activismo y liderazgo.

“Ellos saben que están solos, que el pueblo no los quiere y tienen mucho miedo a que la gente salga para la calle, por eso tratan de encerrarnos, reprimirnos y dar un escarmiento al resto”, aseguró Labrada.

En los últimos 11 meses, la UNPACU ha denunciado una veintena de registros arbitrarios contra hogares de sus miembros entre los que se incluyen los asaltos simultáneos del 1 de octubre contra la vivienda de Ferrer, y los del 28 de enero contra el hogar de Carlos Amel Oliva.

En muchos de estos eventos, los oficiales también ocuparon alimentos y medicinas y se efectuaron en presencia de menores de edad. Recientemente, funcionarios del régimen cubano advirtieron a José Daniel Ferrer las intenciones de confiscar las tres viviendas que operan como sedes principales del grupo, radicadas en Santiago de Cuba.

Allí no solo se reúnen los opositores para organizar sus actividades pacíficas, también acogen a los que vienen de otros municipios y provincias y no tienen donde alojarse y mantienen, además, un proyecto social que incluye alimentar y dar medicamentos a los más necesitados de las comunidades aledañas.