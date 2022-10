MIAMI, Estados Unidos. – Yoandi Montiel Hernández, el influencer cubano conocido como El Gato de Cuba, se encuentra en huelga de hambre en protesta por los abusos contra los reos cometidos en la prisión Valle Grande, según declaró su padre, Lázaro Montiel, a Radio Televisión Martí.

“Está en huelga de hambre desde el 13 [de octubre] pero no sé si lo han puesto en el calabozo. Este lunes le toca su llamada telefónica. Si no se comunica es que está en celda de castigo”, dijo Montiel.

La semana pasada, la madre del influencer, María Hernández Álvarez, denunció que el régimen estaba condicionando la liberación de su hijo con chantajes.

“Están usando como un tipo de chantaje con él”, dijo Hernández Álvarez en una directa de Facebook. “Fueron a verlo para decirle que hablara por las redes, que incitara a los jóvenes cubanos a que no salieran más a las calles”.

“Él se negó, por supuesto. Él está puesto porque si tú estás por algo, ¿cómo tú vas a echar pa’trás después? Él no es de esos. Eso es chantaje y él se puso firme y dijo que no, que a él le echaron dos años injustamente y él los está cumpliendo”, apuntó la madre del influencer.

En ese sentido, su padre también confirmó el presunto chantaje en su entrevista con Radio Televisión Martí. “Fueron a hacerle un video para que se retractara y dijera a los jóvenes que no salgan a las calles. Él se negó y el 12 de octubre el abogado me llamó por teléfono y me informó que no le concedieron la libertad condicional y que no la pida más porque no se la van a dar”, dijo Lázaro Montiel.

Aunque, de acuerdo con el Reglamento de Cárceles y Prisiones de Cuba, El Gato de Cuba tiene derecho a recibir la libertad condicional desde agosto, la Seguridad del Estado le ha negado el beneficio al influencer cubano.

En un momento de su reciente directa, la madre de El Gato de Cuba se dirigió a las autoridades del régimen, y particularmente al gobernante Miguel Díaz-Canel: “Ustedes trabajan con chantajes y con mentiras. Inmorales que son todos. La justicia divina no falla. Estás acabando con Cuba y con mi país. Todo el mundo sabe cómo ustedes trabajan”.

“Es un abuso constantemente ya lo de esa gente. Es chantaje. Ellos no merecen ningún respeto, ya lo de ellos es demasiado. Yo me enteré de todas estas cosas por un preso que salió en libertad, porque yo hace rato no hablo con mi hijo”, lamentó.

“Esto se lo digo a los dictadores: está bueno ya de chantajear a mi hijo, está bueno ya, que lo metieron preso injustamente y encima tiene que oír un chantaje. Acaben de soltarlo ya. No hay ni casas, a la gente se les ha caído, pero siguen metiendo gente presa. No sé de dónde sacan tantas cárceles”, dijo.

Asimismo, aseguró que estaba abogando por la liberación de El Gato y por las madres que también “están luchando por sus hijos y están protestando incluso dentro del país”.

“Está bueno ya. Liberen a esos muchachos que no han dicho nada más que la verdad en tu cara, porque no hay quien viva de esa manera”, añadió.

El Gato de Cuba fue condenado a dos años de prisión por el delito de desacato en juicio celebrado el 7 de abril de este año. El influencer fue detenido en abril de 2021 y conducido a Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado en la Isla. Posteriormente, fue trasladado a la prisión de Valle Grande, donde aún se mantiene.

