MIAMI, Estados Unidos. — El influencer cubano Yoandi Montiel Hernández, mejor conocido como “El Gato de Cuba”, fue condenado a dos años de prisión por el delito de desacato en juicio celebrado el pasado 7 de abril.

El opositor Osmay Pérez informó que la vista oral, planificada originalmente para el 5 de abril y reprogramada luego para el 8, terminó realizándose el pasado jueves sin que nadie fuera avisado.

“El juicio del ´Gato´, que estaba programado para el día 5 fue pospuesto para el viernes, para mañana. Pero, como es lógico, esa dictadura, sin avisarle a nadie ni hacer nada, le hizo el juicio al ´Gato´ hoy”, dijo el activista en un video colgado en el canal de YouTube del influencer.

Aunque Montiel Hernández enfrentaba una petición fiscal de cinco años de privación de libertad, la sanción quedó finalmente en dos.

“La Fiscalía le pedía cinco años de privación de libertad a Yoandi Montiel, al ´Gato de Cuba´, y los abogados y la Fiscalía llegaron a un arreglo y le echaron dos años de privación de libertad”, explicó Osmay Pérez.

“El Gato de Cuba” fue detenido en abril de 2021 y conducido a Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado en la Isla. Posteriormente fue trasladado a la prisión de Valle Grande, donde aún se mantiene.

Originalmente, las autoridades judiciales le pedían de uno a tres años de cárcel. Sin embargo, en diciembre de 2021 la madre de Montiel Hernández reveló que la petición fiscal había aumentado debido a ofensas verbales contra Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes del régimen cubano.

Osmay Pérez indicó que “El Gato” podría ser liberado en un período de tres a cinco meses debido a que ya lleva casi un año recluido, aunque dejó claro que no existen garantías de que eso vaya a suceder.

“Teniendo en cuenta que ´El Gato´ ya lleva más de once meses preso, y teniendo en cuenta el mamotreto de ley que tiene Cuba, que no es ley, pero es por lo que se rige esa dictadura, ´El Gato´ tiene posibilidades de salir en libertad en aproximadamente de tres a cinco meses. Pero, ustedes saben, no hay garantía ninguna, con esa dictadura nada se sabe”, dijo el opositor.

