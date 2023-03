LA HABANA, Cuba. – Mucho ha dolido al régimen cubano y sus voceros la derrota del equipo de la Isla en el Clásico Mundial de Béisbol. Entre las muchas reacciones apreciadas en redes sociales, la del periodista Abdiel Bermúdez ha llamado la atención por su virulento ataque a la emigración cubana.

En su post de Facebook, el amanuense castrista comenzó lamentando la derrota y el mal trabajo del picheo cubano, que “hizo aguas”, según sus palabras. También reconoció que la paliza fue monumental.

“Se sabía que no éramos favoritos esta vez, pero confieso que no pensé que nos darían tan duro. No al ritmo del nocaut (14-2), que en esta instancia no se marca. Y perdimos”.

Lo que hasta ese punto podía interpretarse como el sentido mensaje de un aficionado cubano, cambió de tono para convertirse en un ataque frontal hacia quienes acudieron al estadio para visibilizar la realidad de Cuba, que los voceros estatales se niegan a reconocer.

“… También se sintió la presión (o el odio visceral) de los fanáticos de la política anticubana que, como la mierda (…) volvieron a demostrar que se puede dar pena y ser asqueroso a la vez”, sentenció.

Continuó sus insultos aludiendo a los carteles de la oposición que, pese al esfuerzo del camarógrafo de la Televisión Cubana, no pudieron ser ignorados. También se refirió a la cubana que gritaba contra la dictadura desde las gradas, como “una loca que se desquició a la altura del séptimo inning”.

Habló también sobre ciertos episodios “que no captaron las cámaras de TV (…) Algo feo, con toda certeza, que se repitió en el 8vo”.

Los citados momentos que paralizaron el juego estuvieron protagonizados por cubanos que saltaron al terreno con carteles y banderas para darle voz, una vez más, a los presos políticos y exigir la libertad de Cuba.

Bermúdez prosiguió con la retórica de convertir el revés en victoria, calificando la actuación de Cuba como “un gran resultado”, y cerró afirmando que “la esperanza volvió a nacer en un pueblo ávido de buenas noticias. De la mano de la unidad, la alegría y la inclusión…”

En los comentarios, cibernautas le respondieron sin ambages, refrescándole, de paso, la memoria. “¿De la mano de la unidad, de la inclusión? A ver, mijito, ¿qué te fumaste? El Granma viene enrollado, pero no es un tabaco, no te fumes eso”, le espetó el usuario Luis Enrique Alonso.

“Eres muy joven y no te tocó ver y escuchar el tratamiento que le daba la ‘Revolución’ a los que desertaban de cualquier equipo deportivo. Yo era niño y podía sentir el odio en los comentarios de esa Televisión Cubana (…). Muchos de los que estaban en ese estadio recibieron los actos de repudio (…). Estaría bueno que esos mismos deportistas que sintieron la presión le informaran al gobierno cuánto duele el repudio”, le aclaró Alexis Saavedra en otro comentario.