MADRID, España.- Mujeres que denunciaron en diciembre pasado al trovador cubano Fernando Bécquer por abusos sexuales emitieron una nueva denuncia en oposición a la impunidad del músico.

“Hoy denunciamos que las sobrevivientes somos revictimizadas por ti, quien nos abusó. Mientras, sigues ostentando la impunidad y el poder de ser hombre, religioso y con el amparo y la legitimación que te da un escenario”, expone una carta publicada en Facebook por la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba.

El documento también está firmado por María Santucho (Coordinadora del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau), Ailynn Torres Santana (Académica y militante feminista), Marta María Ramírez (Periodista autónoma y feminista cubana), Franci Sánchez Zambrano (Feminista y activista-Venezuela), Kianay Anandra Pérez (Periodista), Sandra Álvarez Ramírez (Psicóloga y feminista), Verónica Gago (Investigadora y militante del colectivo “Ni Una Menos”-Argentina) y la red “Eva Tropa”.

En el texto se destaca que los testimonios y los lazos entre ellos muestran su culpabilidad, aunque “lo negó y lo sigue negando”.

“Te escondiste, cambiaste el nombre y privacidad de tus redes sociales. Pero no hay retorno. No vamos a parar hasta que la sociedad entera, el mundo de la trova, de la religión y cada país que visitaste se entere de lo que has hecho”, aseguran las mujeres y lo acusan de cometer “delitos sexuales usando su poder de hombre y de religioso”.

Las denunciantes también se refieren a muchos más casos de “mujeres que aún no han podido hablar” pero también fueron violentadas por el trovador durante “veinte años de depredación sexual”.

“Sabemos que seguramente dejaste, en cada país al que fuiste, más mujeres agredidas. Todas las que podamos encontrar contarán con nuestro apoyo. Por todas ellas vamos a seguir buscando justicia, justicia social, justicia penal, psicológica. Si las instituciones que deberían condenar tus acciones públicamente no lo hacen, buscaremos en la condena social, sin renunciar a que se haga legalmente justicia, nuestra reparación”, concluye la carta.

Este documento es redactado poco después de que Fernando Bécquer publicara en Facebook un mensaje dirigido a las mujeres que criticaban al músico José Luis Cortés, fallecido este 18 de abril y quien fue acusado en 2019 por la cantante Dianelys Alfonso, conocida como La Diosa de Cuba, por abusos verbales, físicos y sexuales.

“Búsquense un marido o una mujer que les apetezca y respeten la memoria del maestro José Luis Cortés”, dijo Bécquer en dicho mensaje.

En diciembre pasado, la revista El Estornudo publicó un reportaje en el que cinco mujeres cubanas denunciaban los abusos sexuales sufridos a manos del trovador Fernando Bécquer. Desde entonces, han salido a la luz nuevos testimonios de mujeres que se han sumado a la denuncia.

A finales de diciembre pasado, el medio oficialista Cubadebate informó que el trovador cubano se encontraba bajo “un proceso investigativo que implica a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Fiscalía General de la República (FGR) y los tribunales correspondientes”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.