MIAMI, Estados Unidos. – Cinco mujeres cubanas denunciaron los abusos sexuales sufridos a manos del trovador Fernando Bécquer, según consta en un extenso reportaje publicado este miércoles por la revista El Estornudo.

En sus testimonios, las entrevistadas reconstruyeron el modus operandi de Bécquer, un cantautor de formación autodidacta nacido en 1970 en La Habana y que ha desarrollado su carrera musical principalmente en pequeños espacios del país.

Bécquer forma parte de la oficialista Asociación Hermanos Saíz (AHS) y es autor de canciones con lenguaje agresivo y obsceno respecto a las mujeres (“Y no me la dejes caer y agárramela”, “Todas las pepillas me caen bien”, entre otras), recuerda la publicación.

El cantautor cubano, según las denunciantes, abusa de muchachas jóvenes a las que propone hacerles una “limpieza”, un ritual religioso mediante el cual las personas podrían deshacerse de las malas energías. En dicha “ceremonia”, Bécquer ha realizado sexo oral a las jóvenes o ha pedido que se lo realicen a él. También se ha masturbado frente a ellas.

Las cinco mujeres cubanas aseguran que las prácticas de Bécquer son conocidas por el círculo de amigos a su alrededor, entre los que mencionan a los trovadores Adrián Berazaín y Mauricio Figueiral.

Además, varias de ellas denunciaron los llamados “castings” llevados a cabo por Bécquer, los cuales consisten en “poner a dos muchachas borrachas que se encuentran en una fiesta a darse besos, a desnudarse” con la falsa promesa de convertirlas en participantes de un videoclip, explicó a El Estornudo Lilliana H. Balance, una de las denunciantes.

“También era famoso [Bécquer] por hacer unas especies de castings, cada vez que iba a cualquier festival, el Longina, las Romerías de Mayo, Al Sur de mi Mochila, Canción al Padre. A cualquier festival de trova al que los invitaban hacían esos castings, se aprovechaban de las muchachas que iban a su cuarto, manipuladas, porque eran un grupo de cantautores de La Habana”, detalló Claudia Expósito, otra de las entrevistadas.

Aunque no es la primera vez que un medio denuncia los abusos sexuales cometidos por un artista en Cuba, el reportaje de El Estornudo incluye más testimonios que nunca antes contra un solo presunto acusador. En 2019, la cantante Dianelys Alfonso Cartaya, popularmente conocida como La Diosa, denunció por “amenazas” al músico José Luis Cortés, El Tosco. De hecho, las declaraciones de artista cubana sobre los abusos físicos y sexuales, así como la violencia machista que sufrió, impulsaron en redes sociales la etiqueta #YoSíTeCreo contra la violencia de género y el acoso hacia las mujeres.

Este miércoles, El Estornudo recordó que las agresiones sexuales sufridas por mujeres en Cuba son mayormente invisibilizadas por la prensa y las instituciones estatales y las figuras políticas. “Incluso Mariela Castro, hija de Raúl Castro y una de las personas de la nomenklatura dedicadas a temas de género, comunidad LGBTI y feminismo, negó en 2015 que en la Isla ocurrieran feminicidios”, precisó la publicación.

“Ante falta de organizaciones verdaderamente autónomas que asuman la lucha por la igualdad de género y contra la violencia machista, las instituciones del Estado cubano, dizque revolucionarias, pero realmente conservadoras y dirigidas en su mayoría por hombres blancos, dan la espalda al fenómeno, tachándolo de extremo, foráneo o esgrimiendo supuestos valores culturales en el piropo y otras expresiones machistas”, también consideró El Estornudo.

Puedes leer el reportaje completo “Cinco denuncias de abusos sexuales contra Fernando Bécquer” pinchando aquí.

