MIAMI, Estados Unidos. – Un grupo de cubanos protestaron en las calles del poblado Carlos Rojas, provincia de Matanzas, debido a problemas con el abastecimiento de agua que los afecta desde hace meses.

Este viernes, el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) y exprisionero político Iván Hernández Castillo compartió en X un video de la manifestación que asegura está teniendo lugar desde el pasado miércoles.

“Vecinos de la finca Campuzano en Carlos Rojas, Jovellanos, Matanzas, realizan guardia día y noche para impedir que las autoridades de la Empresa Eléctrica se lleven el transformador que les permite el suministro de agua”, indicó Hernández Carrillo.

📢#Cuba vecinos de la finca Campuzano en #CarlosRojas #Jovellanos #Matanzas realizan guardia día y noche para impedir a las autoridades de la Empresa Eléctrica se lleven el transformador que les permite el suministro de agua en una protesta sin precedentes desde el miércoles #SOS pic.twitter.com/sXj1JwAIdS — Iván Hdez Carrillo🇨🇺 (@ivanlibre) September 8, 2023

La publicación muestra a decenas de vecinos del poblado (incluidas mujeres, personas mayores y niños) plantados ante la caseta del generador eléctrico que las autoridades pretendían retirar con un camión grúa.

“Aquí, en una concentración en el Llega-y-Pon todos los vecinos, porque nos quieren quitar el transformador y ponernos uno que no sirve (…). A ver qué sucede con nosotros, porque nos tuvieron seis meses sin agua metiéndonos mentiras”, se oye decir a una de las manifestantes en el video.

De acuerdo con declaraciones publicadas por el medio independiente 14ymedio, los residentes de la localidad de Jovellanos reclamaron la restitución del servicio y criticaron la desidia de los funcionarios.

“Además de que llevamos días sin agua, ahora nos quieren quitar el transformador porque en Perico no hay electricidad y vino el jefe de la Empresa Eléctrica a llevárselo para restablecer el servicio allí, pero si se lo llevan entonces la afectación que tenemos con el agua va a durar mucho más”, contó la activista Annia Zamora.

Con relación a la respuesta de las autoridades del régimen, Zamora denunció que junto a los directivos de la Empresa Eléctrica y varios funcionarios del Partido, al poblado fue también la Policía “para meterle miedo” a los vecinos.

“Hay mucha gente en el camino, están frente a sus casas y en las calles, no se van a mover hasta que no nos pongan el agua y para que no se lleven el transformador. La gente está guapa, nada de callada, están gritándole a los funcionarios”, agregó la activista.

En la localidad de Carlos Rojas hay antecedentes de protestas debido a ineficiencias con el servicio de agua. En noviembre de 2020, tras varias horas de apagón, los pobladores recibieron a varios funcionarios y militares al grito de “¡Mentirosos!”.