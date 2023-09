MIAMI, Estados Unidos. — Este jueves se dieron a conocer los nominados a los Grammy Latinos 2023, entre los que figuran varios artistas cubanos.

Paquito D’Rivera, Chucho Valdés, Omara Portuondo son solo algunos de los nacidos en la Isla que competirán por el mayor reconocimiento que entrega la Academia Latina de la Grabación.

Solo en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional los músicos de la Isla caribeña acapararon cinco de las seis nominaciones, con destaque para los discos Vida, de Omara Portuondo; Y sigo pa’lante, de El Septeto Santiaguero; y Danzoneando (En vivo desde Matanzas), de la Orquesta Faílde.

En la misma categoría compiten Tierra, Songs By Cuban Women, homenaje a compositoras de la Isla por la intérprete y productora cubana residente en Holanda Estrella Acosta, y En tiempo de son… Homenaje a las canciones de Jorge Luis Piloto, a cargo del Septeto Acarey, fundado en Perú por el bajista cubano Reynier Pérez.

En la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino aparecen nominados el disco Bembé, de Iván “Melón” Lewis & The Cuban Swing Express, y I Missed You Too!, de Chucho Valdés & Paquito D’Rivera en colaboración con Reunion Sextet.

Por Cuba también figura entre los nominados el fallecido cantautor Pablo Milanés, que grabó junto al colombiano Juanes el tema Día de luz, que opta al Grammy Latino en la categoría de Mejor Canción Tropical.

No menos importante resulta la inclusión del documental Patria y Vida: The Power Of Music en la categoría Mejor Video Musical Versión Larga Se trata de una nominación reconoce a los artistas que interpretan la canción que se convirtiera en el himno de las protestas populares en Cuba, a su directora, la cantante española Beatriz Luengo, quien produjo el material junto a Michael Fux, Gloria Rubin y el rapero cubano Yotuel.

La ceremonia de premiación de los Grammy Latinos 2023 se realizará el 16 de noviembre en Sevilla, España.