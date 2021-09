MIAMI, Estados Unidos. – El escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, se unió este 1 de septiembre a varias decenas de artistas e intelectuales cubanos y extranjeros que dirigieron una carta abierta a Miguel Díaz-Canel, en la que exigen la liberación del medio millar de manifestantes del 11J que continúan presos.

“Con esperanza y preocupación hemos observado las masivas protestas del pasado 11 de julio en Cuba. Esperanza porque una parte significativa del pueblo cubano por primera vez dejó oír su voz al unísono exigiendo la libertad y los derechos de los que hasta ahora han carecido y porque lo hicieron de forma pacífica y al mismo tiempo clara y firme”, comienzan los más de cien firmantes iniciales de la petición publicada en la plataforma change.org.

No obstante, también reconocen su “preocupación” y “disgusto” por “la respuesta brutal” que el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, y su Gobierno le dieron a las manifestaciones iniciadas el 11J, “negándose a oír los sencillos reclamos de su pueblo y llamando directamente a la violencia y la represión de unos ciudadanos contra otros”.

“Sr. Presidente, no se esfuerce en presentar a aquellos que protestaron como mercenarios al servicio de Estados Unidos. Reconozca en esas protestas la voz de un pueblo hastiado de falta de libertades, de mal gobierno y de estrecheces de todo tipo”, aseveraron.

“No niegue que esas decenas de miles que protestaron en toda la Isla son parte de un pueblo que ya no se identifica con el proyecto que propone y que se atreve a decirlo en voz alta pese a los riesgos demostrados que entraña hacerlo. Desde el pasado 11 de julio no tiene sentido hablar de unión monolítica entre su gobierno y su pueblo como no tiene sentido negarles la patria a los que protestan y ofrecerles en cambio muerte, represión y silencio”, agregaron.

“No se engañe ni nos trate de engañar. Es hora de que Cuba avance por caminos diferentes a los que usted y su Gobierno les han trazado a los cubanos. Para ello es imprescindible que se les respete su derecho a manifestarse y a elegir su destino, en lugar de buscar nuevas maneras de reprimir al pueblo cubano y silenciarlo”.

Finalmente, piden a Díaz-Canel que libere “al más de medio millar [de manifestantes] que a un mes de las protestas siguen en prisión o están siendo procesados por participar en ellas”

“Junto a ellos debe liberar a todos los cubanos que están en prisión por manifestar su desacuerdo con su gobierno. Si le importa tanto el pueblo cubano como la revolución que se hizo en su nombre empiece por escucharlo, por no reprimirlo cuando hable”, terminaron.

La petición fue inicialmente firmada por el escritor Enrique del Risco, la performer Tania Bruguera, el filósofo y escritor Fernando F. Savater, los grandes maestros de ajedrez Garry Kasparov y Lázaro Bruzón, el actor Andy García, el pintor Flavio Garciandía, la escritora Daína Chaviano, la poeta Reina María Rodríguez (Premio Nacional de Literatura de Cuba), la cantante Gema Corredera, el inmunólogo e investigador Eduardo López-Collazo, el escritor Abilio Estévez, y la actriz Ketty de la Iglesia, entre muchas otras personalidades.

Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, se ha mantenido como uno de los intelectuales más críticos con el régimen de La Habana. A finales de 2019, durante un seminario acerca de la crisis política y social en América Latina, el escritor aseguró que tenía la esperanza de que “en cualquier momento” el pueblo cubano diera una “sorpresa”.

Aunque la Isla “sufre hace 60 años una dictadura terrible que parece haber destruido las raíces [a favor de la libertad, a favor de la democracia]; yo creo que no, yo creo que esas raíces están allí”, también aseguró ese mismo año a Radio Televisión Martí.

