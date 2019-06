Van Van celebra 50 años en EE.UU. en medio de tensiones por “intercambio cultural”

MIAMI, Estados Unidos.- Los Van Van cumplen 50 años, y la mítica banda cubana celebra su aniversario con una gira por los Estados Unidos en medio de las tensiones por el rechazo a la actuación de músicos cubanos en Florida. A pesar de cancelaciones a otros músicos y una dura batalla para que el gobierno ponga fin al “intercambio cultural” con la Isla, la orquesta tocó en Miami el pasado mayo, y tiene presentaciones programadas para este mes en California, Nueva York y Washington.

Para los Van Van todo se debe a su lejanía con la política: “Como no somos políticos tratamos de estar lo más apartados de eso, tratando de hacer nuestra música”, dijo Samuel Formell, líder de la agrupación e hijo del fundador Juan Formell.

“Al final, no hay duda de que cuando ves un concierto de Los Van Van no se habla de política, no se habla de nada, lo que se hace es ir a bailar y a disfrutar y a olvidar un poco los problemas que cada ser humano pueda tener día a día”, dijo el director de la banda a la agencia de noticias AP.

Para Formell el concierto de Miami “fue un éxito total, rotundo, donde hubo gente que se quedó sin entrar”. Así mismo, aseguró que a pesar de los “boicots a músicos de la isla que se hacen en Florida hay muchos estadounidenses a los que eso no les interesa y muchos hispanos que van a los conciertos igualmente a pasarla bien”.

No obstante, las resientes medidas impuestas por la administración Trump a la Isla dice Formell que no lo afectan a la hora de venir a EE.UU., sino en Cuba, donde la economía es cada vez más crítica, inciden “en la vida diaria, porque yo vivo en Cuba”, aseguró. Pero él no habla de política, ni sus músicos.

Este mes, líderes políticos en Miami aprobaron una resolución en la que se pide al Congreso estadounidense que otorgue poderes a gobiernos locales para impedir la actuación de músicos de la isla en instalaciones de ciudades estadounidenses, el término conocido como intercambio cultural.

En la ciudad de Hialeah, se anunció recientemente la cancelación del concierto por el 4 de julio de varias agrupaciones cubanas y artistas, como los reguetoneros Jacob Forever y El Micha.

Pero la banda, que tanto se aleja de la política aseguró en Miami en 2015 que “el exilio es un mal necesario, que está ahí… porque nos hacen daño a nosotros… desde el punto de vista en cómo se manifiestan”.

Los Van Van fue creada en 1969 por Juan Formell, y ganó popularidad en Cuba y a nivel internacional por crear un ritmo nuevo llamado songo, que mezclaba los sonidos folclóricos típicos de la Isla con la música moderna de la década de 1970.

En 1999 la orquestra ganó un Grammy por su 15to álbum, “Llegó Van Van”. Hoy la agrupación suma 42 discos, incluyendo el “Legado”, lanzado el año pasado. En la actualidad la banda prepara otro para el 50 aniversario, con éxitos de cada década a los que inyectarán “nueva frescura”, dijo Formell.