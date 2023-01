SANTIAGO DE CUBA. – “Dignificar la muerte” en un país donde escasean hasta los carros fúnebres es una propuesta descabellada. La decisión de incluir la eutanasia como derecho en el Anteproyecto de Salud Pública no tiene el menor sentido, porque contrasta con la creciente decadencia de los servicios necrológicos en la Isla. Cada día, cubanos de todo el territorio nacional denuncian la falta de sarcófagos y las demoras en los servicios funerarios.

Durante este mes, por ejemplo, en el municipio de Songo La Maya, Santiago de Cuba, se ha estado utilizando cualquier vehículo para trasladar los cadáveres, porque los dos coches encargados del servicio en esa zona están rotos. En los últimos días específicamente, el carro usado pertenece a la Casa de Cultura de la localidad, donde funcionaba como altoparlante.

“Es una tremenda falta de respeto. Ya la miseria en que vivimos pasó de castaño a oscuro. Durante la COVID-19 se entendía que los carros fúnebres no dieran abasto, incluso cuando el brote de dengue meses atrás, pero ¿ahora, cuál es la coyuntura que justifica esta ruina?, se pregunta María Luisa, vecina de La Maya.

Según los entrevistados, ambos vehículos llevaban años en condiciones deplorables, pues se les podía ver transitar sin tubo de escape, con amarras en las puertas y sin focos. “Era de esperar que en algún momento salieran de servicio, debido a la falta de mantenimiento y piezas de repuesto”, coincidieron.

“Hace unos días murió un compañero de trabajo en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba, y allí retuvieron el cadáver por más de 24 horas esperando a que prestaran un carro para traerlo a la funeraria de La Maya. Solo lo pudimos velar dos horas porque el cuerpo ya olía mal. La familia estaba devastada”, comentó Orlando Méndez a CubaNet.

Desde 2021 la provincia viene presentando serios problemas con los servicios necrológicos, por la falta de medios para transportar los cadáveres. En aquel entonces solo se encontraban funcionando 16 de los 28 equipos con los que contaba el territorio, según el periódico Sierra Maestra. En ese reporte, el director provincial de Servicios Comunales, José Borrero Sotomayor, admitió que “hace más de 15 años los vehículos no han recibido remotorización, ni reparación”.

Asimismo, a principios de este mes, la viceministra de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre, afirmó a la Agencia Cubana de Noticias que solo se encontraba disponible el 61% de los coches fúnebres, pues el presupuesto se dispuso principalmente para la reparación de las instalaciones. No obstante, de acuerdo con la titular, por estos días se esperaba la entrada de 35 vehículos que se distribuirán por todas las provincias.

Xiomara Portuondo, de 35 años, recientemente perdió a su padre, un paciente oncológico. Murió sobre las 10:00 de la mañana en su casa, donde permaneció los últimos dos meses de su vida. Enseguida que murió comenzaron los trámites para el velatorio, y tuvieron que aguardar casi 12 horas por el carro funerario.

“No lo iba a permitir. Mi papá fue combatiente en Angola y exmilitante del Partido Comunista, pero para ellos no significa nada. Después de que lo mandaran a morir, porque en este país no hay tratamiento ni calidad de vida para los pacientes de cáncer, tampoco pueden garantizarle un sepelio digno. Tuvieron que buscar un coche fúnebre porque me planté y les dije que me iba para la plaza con un cartel”, explicó Portuondo, residente en la barriada de Alto Oficio.

En noviembre pasado, Yurinier Lerux, de 12 años, murió ahogado en un lugar conocido como El Salaito, en la misma provincia. La familia del menor debió esperar siete horas por el servicio funerario. Su tía, Yanet Valenciano Casas, denunció en Facebook que el cuerpo estuvo tirado en el suelo todo ese tiempo.

