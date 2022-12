MIAMI, Estados Unidos. – Los doctores Miguel Ángel Ruano y Lucio Enríquez, del Gremio Médico Cubano Libre, pusieron en tela de juicio el derecho a la eutanasia incluido en el anteproyecto de Ley de Salud Pública presentado a los diputados de las comisiones de Salud y Deporte y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, este domingo.

“No entendemos cómo sale de la nada, sin un debate en un país donde no existe experiencia sobre este tema”, dijo a CubaNet el Dr. Ruano. “En otros países del mundo donde oficialmente está implementada la eutanasia se crean debates que salen a partir de casos en los que la ley no prevee qué hacer con pacientes con los que han fallado todos los tratamientos (…). Llega el momento que no existen más soluciones de tratamiento y se crean debates y sale una ley”, explicó.

Asimismo, indicó que no ha sido el caso de Cuba. “Tenemos la hipótesis de que Cuba siempre ha querido ir a ala avanzada (como con las vacunas en su momento) y ahora quiere ir a la avanzada en el caso de la eutanasia”, apuntaron los galenos.

“Por eso nos preguntamos si es puro circo para presentarse ante el mundo como avanzada”, agregaron.

Para Ruano es “éticamente cuestionable una ley de eutanasia en un país donde el paciente mo tiene todas las garantías de un tratamiento adecuado. La ley de eutanasia se ha aprobado en naciones que tienen fortaleza en sus sistemas de salud. (…) Esto no es para un país donde no hay garantías de lo más elemental, que es el tratamiento que evita a los pacientes llegar a un estado terminal”, aseveró.

Para el doctor, lo que está haciendo la Asamblea Nacional del Poder Popular es “tratar de dignificar la muerte en un país donde la vida no es digna”.

Lo primero debe ser, dice, que los cubanos “tengan una vida digna, que tengan un sistema de salud en el que no les falte nada; y después se pudiera hablar de una muerte digna. Pero antes hablemos de una vida digna porque en la Isla los cubanos no la tienen”, lamentó.

Específicamente, apuntó, habría que “garantizar tratamientos actualizados y de punta, personalizados, para que efectivamente el paciente no llegue al estado de tener que solicitar la eutanasia”.

La eutanasia solo se ha aprobado en un país de Latinoamérica (Colombia, 2015) y en otros seis del mundo: Países Bajos (2002), Bélgica (2002), Canadá (2016), Melbourne (Australia 2017), España (2021) y Nueva Zelanda (2021).

