UNPACU y MONR denuncian represión contra sus miembros

SANTIAGO, Cuba. – El líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), José Díaz Silva, denunció el arresto arbitrario de uno de los miembros de su organización.

El pasado 22 de mayo fue citado a declarar el activista Adrián Coroneaux Stevens. Sin embargo, al llegar a la Quinta Unidad Policial ubicada en el municipio Playa, La Habana, fue detenido y enviado a un calabozo.

Coroneaux Stevens, miembro del MONR y promotor de Cuba Decide, fue citado a rendir declaración porque el jefe de Sector Policial de su zona lo acusó del presunto delito de “atentado”. Ya han transcurrido más de 48 horas y el activista permanece bajo arresto.

Según declaraciones de Silva a CubaNet, la represión contra su grupo se ha intensificado.

“Ellos ―la Policía política― han tratado de que yo abandone la lucha mediante acoso, golpizas, encarcelamiento y torturas, pero como no han podido, han arremetido contra los demás miembros de nuestro grupo”, afirmó el exprisionero político.

Silva liberado el pasado viernes luego de cinco días de detención en la unidad policial de Santiago de Las Vegas. Había sido acusado de “amenaza” por una extrabajadora del Consejo de Estado que, en más de tres ocasiones, ha invadido la propiedad del opositor para robar productos cultivados por él y su familia.

Al ser liberado, indicó que había estado sin ingerir alimentos por más de 120 horas.

Entretanto, en la última semana los miembros del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) también han sido víctimas de represión.

El ex prisionero político Jesús Sánchez Romero fue liberado en la madrugada del pasado viernes, luego de permanecer detenido en El Palacete, segunda estación policial de Santiago de Cuba.

Sánchez contó a CubaNet que el pasado 22 fue un “día de terror”.

“Nos despertaron más de 20 efectivos policiales a las 5:00 a.m. Me requisaron con violencia, me tiraron contra el auto de patrulla y me golpearon”, denunció el miembro de la UNPACU y promotor de Cuba Decide.

“Luego a mí me llevaron para el Palacete y me introdujeron en una celda sucia y fría, llena de ratones. No tuvieron en cuenta mi grave problema en los pulmones ni respetaron mi tratamiento médico”, dijo el activista.

Adrián Coroneaux con la citación policial (Foto: Cortesía) Citación de Adrián Coroneaux (Foto: Cortesía) Citación de Jacqueline Heredia, Dama de Blanco, activista de UNPACU y Cuba Decide (Foto: Cortesía) Citación de Carlos Alberto Álvarez Roja, activista de UNPACU y promotor de Cuba Decide (Foto: Cortesía) Multa de Yoel Acosta Gómez (Foto: Cortesía) Multa de Osiel Morales Díaz (Foto: Cortesía) Jesús Sánchez Romero (Foto: Cortesía)

En 2017, Sánchez fue detenido y procesado por negarse a pagar varias multas que le habían sido impuestas por su activismo en la UNPACU. En 2018, su salud se deterioró y comenzó a expulsar coágulos de sangre por vía oral. Su diagnóstico fue una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo que actualmente debe mantener un riguroso tratamiento médico para evitar complicaciones.

El pasado sábado también fueron citados en La Habana para interrogatorio los opositores Jacqueline Heredia Morales y su esposo Carlos Alberto Álvarez Roja. El 9 de mayo de 2020 ambos fueron detenidos alrededor de 24 horas y el día 21 Álvarez Roja fue llevado a la unidad policial de Zanja por más de seis horas.

Heredia Morales, Dama de Blanco, activista de la UNPACU y promotora de Cuba Decide, dijo que la Seguridad del Estado quiere “acabar con ella y su esposo” utilizando varios métodos represivos contra ellos.

Mientras, en Morón, Ciego de Ávila, los activistas de la UNPACU Osiel Morales Díaz y Yoel Acosta Gómez fueron multados en la vía pública con una cuota de 100 pesos en moneda nacional. Ambos aseguraron que solo estaban caminando por varias zonas de la ciudad en búsqueda de alimentos, puesto que en sus casas no tenían nada que comer.

No es la primera vez que agentes del Ministerio del Interior (MININT) hostigan a activistas de la UNPACU durante la pandemia de coronavirus por salir a comprar productos de primera necesidad. Este mes, Jacqueline Heredia y su esposo Carlos Álvarez fueron apartados de una larga fila donde esperaban sus tickets para entrar a un mercado habanero. También en Songo La Maya fue detenido y multado Yordanis Labrada Tellez mientras hacía la cola con su esposa para comprar refrescos y productos de aseo personal.

“El miedo que tienen ellos es que uno grabe y publique las largas colas para comprar cualquier bobería, así como las riñas que trae consigo el desabastecimiento. Por eso nos detienen sin pensar que tenemos familias que alimentar”, expresó Labrada Tellez.

En Matanzas, continúa detenido desde hace seis días y acusado de los presuntos delitos de “desobediencia” y “desacato” Onelvis Flores Hechevarría, miembro de la UNPACU y promotor de Cuba Decide.