Trasladan a prisión de máxima severidad al preso político Pablo Moya Delá 

MIAMI, Estados Unidos. – Este 22 de diciembre, el preso político Pablo Moya Delá, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue trasladado de la prisión Aguadores al centro penitenciario Boniato, el de mayor severidad en Santiago de Cuba.

Según indicaron las autoridades, la decisión supuestamente tiene que ver con la salud de Moya Delá.

“Mi padre es hipertenso y cardiópata. Hace unos meses comenzó a presentar dificultades de movilidad y unas manchas negras en las manos. En más de una ocasión me negaron pasarle medicamentos; otras veces retrasaron la entrada con vanos pretextos e incluso le han negado asistencia médica”, dijo a CubaNet Daineris Moya, activista e hijo del preso político.

Este miércoles, familiares de Moya Delá, también activo promotor de Cuba Decide, se presentaron en Boniato, donde un oficial les confirmó que su traslado tenía como objetivo brindarle la atención médica debida. Sin embargo, la propia doctora asignada para atender el caso, llamada Lisandra Marzán Sánchez, admitió que hasta la fecha no solo no ha visto al recluso, sino que no tiene conocimiento de ninguno de sus padecimientos.

Pese a sus 65 años de edad, el preso político realizó una huelga de hambre de 23 días, en reclamo a su arbitrario encierro.

Moya Delá fue detenido en septiembre en la Virgen del Camino, en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, cuando reclamaba el cese de la represión y el abastecimiento en tiendas estatales de insumos de primera necesidad. Días después fue deportado, en calidad de ilegal, hacia una prisión de Santiago de Cuba.

Este cuentapropista y exmarinero vivía con su esposa en la capital, donde realizaba sus actividades opositoras de forma pacífica. Sin embargo, siempre que ha sido detenido, la Seguridad del Estado lo ha enviado a su provincia de origen.

Además de Moya Delá, decenas de los activistas de la UNPACU que han cumplido sanción por motivos políticos, han sido enviados a Boniato, aun cuando sus condenas han sido cortas y por delitos como “impago de multas”, “desacato” y “propaganda enemiga”.

Detenciones en La Habana y Guantánamo

El opositor José Díaz Silva reportó la detención de dos integrantes del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR).

“Ayer (martes) los delegados del MONR Javier Noda y Pedro Peña fueron detenidos por agentes de la PNR y la Seguridad del Estado, cuando estaban saliendo de San Cristóbal, y llevados a una unidad de esta misma localidad. Los liberaron hoy en la mañana (miércoles), con una carta de advertencia y la amenaza de ser procesados por ‘peligrosidad social predelictiva’”, informó el presidente del MONR.

A ambos activistas también les prohibieron visitar la casa de Silva o transitar por Santiago de Las Vegas.

Mientras, en el otro extremo del país, Guantánamo, fueron arrestados los miembros de la UNPACU y promotores de Cuba Decide Oscar Espinosa, Ariolvis Batista y Celina Osoria (también Dama de Blanco).

Los activistas fueron retenidos por varias horas en la unidad policial del Parque 24, por la aparición de carteles antigubernamentales. Luego fueron liberados con una carta de advertencia.

“Me vinieron a buscar a mi casa agentes del Servicio de Búsqueda y Captura, y me llevaron junto a mi hijo ―Oscar Espinosa― y el otro activista a la unidad. Allí nos amenazaron y nos advirtieron que para el día 1 de enero no se podía mover ni una hoja en Guantánamo porque iba a ser responsabilidad nuestra, principalmente mía”, contó la Dama de Blanco.

Durante la última semana, la UNPACU ha denunciado que al menos 10 de sus activistas han sido conducidos a unidades policiales mientras que, alrededor de una veintena, continúan vigilados por agentes de la Seguridad del Estado. Incluso la sede principal de la organización, en Santiago de Cuba, casi cumple seis meses de cerco policial.

