MIAMI, Estados Unidos. – Niurka Rodríguez, la madre de Yunaiky Linares, una manifestante del 11J condenada a 14 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, dijo este martes a CubaNet que va “a seguir gritando y pidiendo libertad” para su hija “injustamente presa”.

Yunaiky Linares, de 24 años, es una de las dos mujeres de la Esquina de Toyo condenadas por el presunto delito de sedición este año.

La petición fiscal 143/2021 presupone que la joven “tomó un palo” y “dio golpes en la carrocería” de la patrulla 388. También la identifica “enarbolando una bandera cubana manchada de rojo, la que obtuvo de una forma no precisada”.

Yunaiky fue detenida en su propia casa por dos hombres vestidos de civil y un inspector “el día 21 de julio a las 5:30 de la tarde”. “Le dijeron a mi mamá, que es una persona mayor, que solo iban a conversar con ella. Mi hija no opuso resistencia ninguna”, explicó Niurka a CubaNet.

Más de seis meses después del arresto, en marzo de 2022 se supo que la joven había sido condenada a 14 años de privación de libertad.

“14 años de privación de libertad por solo salir a pedir libertad, 14 años por manifestarse y pedir un cambio, 14 años por no estar de acuerdo con estos asesinos comunistas. Esto no es justo, ella no mató, ella no robó, no lastimó a nadie. No entiendo cómo por subirse arriba de un pedazo de lata [una patrulla de la Policía], te echan más años que por matar a una persona”, lamentó su madre.

Niurka también asegura que “el dolor de una madre nadie lo puede callar. (…) Todas las madres estamos con el mismo dolor. (…) Este dolor es grande, nada lo calma”, dice.

