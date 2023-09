MIAMI, Estados Unidos. — The Cranberries no se habría convertido en una de las bandas más exitosas de la década de 1990 si no hubiera sido por una menuda chica que se presentó con su teclado cuando escuchó que un grupo local estaba buscando un nuevo cantante. Aquel día salieron airosos por partida doble, pues Dolores Mary Eileen O´Riordan, con solo diecinueve años, resultó ser una vocalista llena de recursos y, además, compositora.

Fue una de las voces más identificables y melismáticas del rock de los años noventa, con su hermoso timbre de mezzosoprano y su característico yodel. La interpretación de Dolores estaba muy influenciada por los coros religiosos, donde cantó durante su infancia y adolescencia, y los giros melódicos propios de la música tradicional irlandesa. Desde el inicio Cranberries fue una banda que rehuyó las etiquetas, aunque la mayoría la reconoce como exponente del pop-rock, rock alternativo o post grunge.

El concepto creativo del grupo, sin embargo, fue más complejo e incluso experimental. Así lo revela su mejor disco, No need to argue, escrito casi en su totalidad por Dolores, incluyendo Zombie, una de las canciones más exitosas en la historia del rock. Todos los grandes temas del grupo —Dreams, Linger, Ode to my family, Animal Instinct, When you´re gone, Free to decide, Promises— llevan su firma, individualmente o en colaboración con el guitarrista Noel Hogan.

En 2007 publicó su primer disco en solitario: Are you listening?, una propuesta muy diferente a su trabajo con The Cranberries, las letras inocentes y guitarras alegres de otros tiempos. Dos años más tarde llegó su segundo álbum, No baggage, también anclado en sus vivencias personales. Después de esta experiencia como solista, The Cranberries volvió a unirse para una gira mundial y un nuevo disco que jamás se concretó.

Como tantas estrellas de rock, Dolores O´Riordan tuvo problemas para lidiar con la presión de la fama y sufrió severas crisis depresivas. En el año 2015 fue diagnosticada con trastorno bipolar, un padecimiento que la obligó a vivir bajo medicación.

En enero de 2018 la inesperada muerte de la cantante ocupó los primeros planos en todo el mundo. Un año después la banda sacó el tema All Over Now, el último que Dolores había escrito y grabado en vida, pero quedó suficiente material para sacar un álbum póstumo, titulado In The End (2019). Tras su publicación, The Cranberries quedó oficialmente disuelta.