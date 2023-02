MADRID, España.- Un terremoto de magnitud 7,8 en la escala abierta de Richter ocurrido en la madrugada de este lunes cerca de Gaziantep, en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, ha dejado hasta el momento casi 2 000 muertos y miles de heridos. De acuerdo a reportes de prensa, 1.121 personas fallecieron en Turquía y 800 en Siria.

Según el grupo de rescatistas Cascos Blancos, 133 edificios colapsaron completamente, un total de 272 “se derrumbaron parcialmente” y “miles” sufrieron daños y resultaron agrietados solo en el noroeste de Siria.

Muchas personas permanecen atrapadas bajo los escombros. Las labores de rescate se están viendo dificultadas por las bajas temperaturas.

Las Fuerzas Armadas de Turquía establecieron un corredor aéreo para el traslado de ayuda y equipos de rescate.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se refirió al sismo como “el peor desastre que ha vivido el país”.

Tras un llamamiento internacional de Turquía, varios países como Estados Unidos, Israel, el Reino Unido y España se han comprometido a enviar ayuda.

Bruselas informó de la rápida movilización de diez unidades procedentes Bulgaria, Croacia, Chequia, Francia, Grecia, Países Bajos, Polonia y Rumanía para apoyar a los socorristas sobre el terreno.

In the wake of the earthquake in #Turkey this morning, we have activated the #EUCivilProtectionMechanism.

The EU's Emergency Response Coordination Centre is coordinating the deployment of rescue teams from Europe.

Teams from the #Netherlands & #Romania are already on their way.

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) February 6, 2023