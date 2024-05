CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.– Migdalia Gutiérrez, madre del preso político del 11J Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, fue amenazada por un oficial del Ministerio del Interior (MININT), luego de que la cubana se plantara este jueves frente a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del MININT en La Habana.

Gutiérrez, que exigía ante la institución del régimen el cumplimiento de los derechos de su hijo, portaba un cartel y transmitía en directo en Facebook su protesta pacífica cuando un agente castrista se le acercó.

En tono amenazante, el oficial, que ostentaba rango de Mayor, le dijo que así ella no resolvería sus problemas y, en cambio, le pondrían más difícil la situación.

“Así no va a resolver su problema, te la vamos a poner más difícil”, dijo el hombre mientras pasaba por al lado de Migdalia.

El video, compartido en las redes sociales del activista cubano Marcel Valdés, mostró a la madre que enérgica pedía la mínima sentencia en la condena impuesta a su hijo.

“Soy su madre y tengo derecho, todo derecho que están violando, toca su mínima y no se la dan. Aquí me encuentro y estoy plantada”, dijo la mujer.

A su vez, explicó que exigía la condena mínima porque le tocaba pero no le decían absolutamente nada sobre el caso.

Posteriormente, desde su casa, escribió mostrando una sábana con sus demandas y afirmó que seguiría plantada hasta que la situación de su hijo se resuelva.

“Sigo acusando a la seguridad del estado que está detrás de todas estas violaciones con nuestros hijos presos políticos y doy a conocer también que sigo plantada en mi casa y las puertas están abiertas para todo el que se identifique con la causa de mi hijo y de los presos políticos”, sentenció.

El joven residente de La Güinera (municipio Arroyo Naranjo), fue sentenciado por el régimen cubano a 10 años de prisión por el presunto delito de sedición.

En 2022, la madre había expresado que su hijo es inocente y no estaba ni en la manifestación del 11 de julio y aun así lo estaban sentenciando a 15 años de privación de libertad.

En el juicio contra Cabrera Gutiérrez y otros jóvenes residentes en La Güinera realizado del 14 al 16 de diciembre de 2021 fueron presentadas pruebas concluyentes que certificaron la inocencia de su hijo ―dijjo a CubaNet Migdalia Gutiérrez Padrón. Sin embargo, el Tribunal lo consideró culpable.

“[Las autoridades] ponen una foto de un muchacho que la Policía dice que es él, pero no es mi hijo, porque ese muchacho no tiene tatuajes y mi hijo tiene sus brazos llenos de tatuajes. Brusnelvis no estaba en la manifestación”, arguyó.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.