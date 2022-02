LA HABANA, Cuba. – “Él es inocente; no estaba ni en la manifestación del 11 de julio y aun así lo están sentenciando a 15 años de privación de libertad”, denuncia Migdalia Gutiérrez Padrón, madre de Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, un joven residente de La Güinera (municipio Arroyo Naranjo), sentenciado por el régimen cubano a 15 años de prisión por el presunto delito de sedición.

En el juicio contra Cabrera Gutiérrez y otros jóvenes residentes en La Güinera se realizó del 14 al 16 de diciembre de 2021 fueron presentadas pruebas concluyentes que certificaron la inocencia de su hijo ―dice a CubaNet Migdalia Gutiérrez Padrón. Sin embargo, el Tribunal lo consideró culpable.

“[Las autoridades] ponen una foto de un muchacho que la Policía dice que es él, pero no es mi hijo, porque ese muchacho no tiene tatuajes y mi hijo tiene sus brazos llenos de tatuajes. Brusnelvis no estaba en la manifestación”, dijo

La entrevistada asegura que en el juicio también fueron presentados cuatro testigos de la defensa que certificaron la presencia de su hijo en otro lugar en el momento en que estaban ocurriendo las protestas en La Güinera.

“Ese día por la mañana él estaba en una piscina y luego regresó a la finca, porque mi hijo es trabajador asociado a una finca desde hace cinco años. Yo llevé todos los testigos que acreditaron que él no estaba en la manifestación y aun así, ellos ponen a un muchacho ahí en una moto que dicen que es mi hijo. Y en eso es en lo que se basa el abogado, en que las autoridades no tienen pruebas [sobre la presunta participación del joven en las protestas]”.

Sin embargo, según recoge la petición fiscal del caso, Brusnelvis se encontraba en el lugar de los hechos sobre un ciclomotor de color rojo, desde donde, de acuerdo con el documento elaborado por el régimen cubano, incitaba a la población a sumarse a las protesta.

Asimismo, el texto también destaca que el joven supuestamente alentaba e indicaba a la muchedumbre a dirigirse hacia donde se encontraban los agentes de la Policía, “potenciando con sus acciones el clima de intranquilidad y violencia”.

De acuerdo con Gutiérrez Padrón, el juicio contra su hijo se caracterizó por la fuerte presencia militar. “Cada preso tenía seis policías custodiándolo. Para mí todo fue una farsa”, denunció.

“El perito dio no probable [la presencia de Brusnelvis en la manifestación]. Se acercó a la mesa del juez junto con el abogado y oí decir de su propia boca que eso no era causa para encausar a mi hijo. Todo fue una injusticia, y por eso lo único que estoy pidiendo es libertad para mi hijo”.

Según el expediente de Fase Preparatorio 145-A/21 elaborado durante las supuestas investigaciones policiales, Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, de 20 años de edad, es una persona presuntamente violenta y sin vínculo laboral o estudiantil, lo cual desmiente su madre.

“Llevamos su carta de trabajo a 100 y Aldabó [Unidad Territorial de Investigaciones del Ministerio del Interior] y nunca estuvo en el expediente, como tampoco estuvieron las fotos del lugar donde él se encontraba aquel día”.

