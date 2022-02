MIAMI, Estados Unidos. — María Luisa Fleitas Bravo y Migdalia Gutiérrez Padrón, madres de los presos del 11J Rolando Vázquez Fleites y Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, aseguraron hoy a CubaNet que seguirán exigiendo la libertad de sus hijos, condenados a 21 y 15 años de prisión, respectivamente, por participar en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en el barrio habanero de La Güinera.

En el caso de Rolando Vázquez Fleites, Fleitas Bravo explica que fue detenido el 21 julio, 10 días después de las protestas, y que tras pasar seis días preso en una estación local, fue a parar a 100 y Aldabó.

“Estuve dos meses sin poder verlo”, lamentó la madre, quien dejó claro que las autoridades sentenciaron a su hijo sin siquiera tener pruebas en su contra.

Sobre la represión policial en La Güinera, María Luisa dijo: “Yo vi gente muerta, vi gente con disparos, yo vi gente dando palos, comunistas dando palos. Yo vi todo eso y me puse mal de los nervios”.

Cabe señalar que la condena de 21 años emitida contra Rolando Vázquez Fleites fue superior incluso a la petición fiscal en su contra, que era de 20 años de privación de libertad. Eso —apunta la madre—, sin que las autoridades ni siquiera hubiesen presentado pruebas sólidas contra los manifestantes.

“En el video (del juicio) nunca pusieron ninguno de los videos de los policías dando golpes y los comunistas dando golpes. Solo pusieron un pedacito de un muchacho que tiró piedras. Aquí no se rompió tampoco ninguna tienda. Aquí no se tiraron piedras. Aquí no se asaltó ninguna estación de policía. Todo eso fue una mentira”.

María Luisa también denunció la situación del hijo de su sobrina, a quien identificó como Marcos, un menor de edad que también se encuentra preso por las protestas del 11J.

“Está preso en El Guatao, preso también por lo del 11 de julio. Tuvo problemas como dos veces en la prisión. Cuando mi sobrina fue a la visita lo vio quemado con cigarros”.

María Luisa sostiene que, a pesar de la injusticia, solo ella y Migdalia Gutiérrez Padrón se mantienen pidiendo la libertad de sus hijos en La Güinera.

“Al principio éramos un grupo, pero ya están que no quieren salir, no quieren hacer nada”, comentó la madre.

Migdalia Gutiérrez Padrón, madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, recordó que su hijo fue sentenciado a 15 años de prisión en uno de los primeros juicios que se hicieron contra los manifestantes de La Güinera.

“Nunca ha estado preso. Nunca ha tenido problema. Es un buen muchacho. Por el simple hecho de pedir libertad mire lo que están haciendo y lo que han hecho con todos estos niños”.

La madre recuerda que, a diferencia de lo que ha pasado en otros procesos, ese día los jueces dictaron la sentencia ahí mismo.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.