MIAMI, Estados Unidos. – La reconocida artista cubana Tania Bruguera, quien ha destacado por sus exhibiciones en prestigiosos museos como el MoMA de Nueva York y la Tate Modern de Londres, manifestó sus opiniones respecto a la situación política en Cuba y su identificación con la izquierda, en una reciente entrevista concedida al diario El País.

Bruguera, quien ha utilizado el arte de la performance como herramienta de protesta contra el régimen castrista, fue noticia el año pasado tras llegar a un acuerdo con el régimen de Miguel Díaz-Canel para poner fin a su arresto domiciliario arbitrario a cambio de abandonar la Isla.

A Chile llegó este mes invitada por el Museo de la Solidaridad de Salvador Allende para realizar una serie de performances con motivo del medio siglo del golpe cívico-militar dirigido por Augusto Pinochet. No obstante, Bruguera tuvo que cancelar estos eventos a raíz de críticas provenientes de sectores de la izquierda radical. Estas voces tacharon su participación como un “agravio” y “provocación”, considerando su posición disidente respecto al régimen cubano.

En la entrevista con El País, Bruguera aseguró que aún se identifica con la izquierda, pero pidió calificar al régimen cubano como una “dictadura”.

“Yo me he identificado toda la vida con la izquierda, pero sí pienso que estamos en un momento difícil de la izquierda porque hay gobiernos que se identifican con ella, aunque creo que algunos no lo son y que se han convertido en dictaduras”, dijo. “Mi reclamo, desde la izquierda a la izquierda, es que como no se puede justificar jamás la dictadura de Pinochet, tampoco se puede justificar la dictadura que hay hoy en Cuba. Ese es mi único pedido”, agregó.

Hace varios meses, cuando se anunció la exposición de Bruguera en Santiago de Chile, el médico Pablo Sepúlveda, nieto de Salvador Allende, calificó la invitación a la artista cubana como una “grotesca provocación” y dijo que Bruguera solo destacaba porque “su puesta en escena” era “contraria políticamente a la Revolución Cubana”.

Asimismo, la performer cubana también fue calificada como “una agente norteamericana disfrazada de artista” por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Al respecto, Bruguera dijo a El País: “Yo quiero ser muy clara: respeto a las víctimas, a los familiares, no tengo ninguna intención de responderle al nieto Allende, creo que está en todo su derecho, con su dolor, de expresar lo que siente. Lo invitamos a la inauguración y estoy completamente abierta para hablar con él cuando quiera, de lo que sea”.

“Los problemas son los políticos”, dijo. “Hay un político acá [Daniel Jadue] que dijo que yo era una agente norteamericana y eso me parece una falta de respeto y una irresponsabilidad política inmensa de su parte, porque en Cuba eso es penado con la muerte, es un delito contra la seguridad del Estado”.

En su muestra, titulada “Multitud 11.9.”, Bruguera también incluyó un reclamo por la liberación de los presos políticos cubanos. “Lo que está en mi historia personal son mis compañeros y los activistas que están presos por salir el 11 de julio de 2021 a la calle a gritar libertad”, justificó sobre la inclusión de este segmento en la exposición.