MADRID, España.- El periodista independiente cubano Jorge Bello Domínguez, manifestante del 11 de julio (11J) condenado a 15 años de prisión, fue privado de llamadas telefónicas y visitas familiares como castigo del régimen por sus recientes denuncias sobre los maltratos y falta de atención médica que padece en el Combinado del Este, donde se encuentra recluido.

En una grabación de la última comunicación con su esposa, Yuleydis López González, a la que tuvo acceso Radio Televisión Martí, Bello Domínguez contó que tras su última denuncia los agentes de la Seguridad del Estado “le fueron arriba” y enviaron a un oficial de la jefatura de la prisión, quien le comunicó que “estaban muy disgustados con sus denuncias”.

“También me acusaron de que yo estaba convocando. Yo les respondí que no estaba convocando a nadie, y les argumenté que lo interpretan todo mal y a su manera, y que yo, simplemente, estaba haciendo uso del único recurso que tengo disponible, porque la justicia y los tribunales en este país están sometidos a la dictadura. (…) Entonces, ellos me aplicaron como medida represiva dos meses de suspensión de llamadas, además de las visitas familiares y el pabellón”, relató el periodista.

Por su parte, Yuleydis López González recordó que Bello presenta serios problemas por la pérdida de visión y también padece de diabetes, sin recibir atención médica.

La esposa del periodista, quien responsabilizó al régimen cubano por lo que pueda ocurrirle, destacó que en la cárcel “tampoco hay medicamentos, ni permiten que la familia los lleve”.

A comienzos de julio pasado trascendió que Jorge Bello Domínguez, excolaborador de CubaNet, había sido golpeado por presos comunes que cumplían órdenes de las autoridades de la prisión Combinado del Este.

Desde comienzos del presente año hasta al cierre de julio pasado el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) ha registrado 189 casos de detenciones arbitrarias, 126 restricciones en el espacio digital y 69 amenazas y agresiones psicológicas; así como 11 hechos de abuso del poder estatal y cuatro agresiones físicas contra los periodistas independientes en Cuba.

En su más reciente informe el ICLEP denunció haber registrado en julio 140 violaciones de la libertad de prensa en Cuba: 96 casos de detenciones arbitrarias, 22 restricciones en el espacio digital e igual número de amenazas y agresiones psicológicas.

