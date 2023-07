MIAMI, Estados Unidos. – Un grupo de activistas, feministas, medios de prensa independientes y miembros de la sociedad civil en Cuba han unido fuerzas para desarrollar una propuesta colaborativa con el objetivo de incluir la perspectiva de género en el anteproyecto de Ley de Salud Pública.

Bajo el nombre de “Metiendo cuerpos. Agenda de Género para la Ley de Salud Pública”, esta iniciativa llama la atención sobre temas de interés relacionados con género y salud.

En declaraciones a Martí Noticias, la activista feminista y periodista Marta María Ramírez, una de las impulsoras de la campaña, destacó la importancia de la participación ciudadana en la elaboración de la agenda. Aunque reconoce las dificultades que enfrentan los debates en Cuba, considera crucial que la sociedad civil pueda reclamar derechos dentro de un marco legislativo y no en medio de zonas de silencio que caracterizan al país.

“Todos sabemos en qué terminan estos debates”, aseguró Ramírez. “Yo quiero la renuncia en pleno del Ministerio de Salud Pública, quisiera que no estén ahí y la verdad más absoluta es que quiero que el Gobierno cubano cambie, que nos deje elegir, sanar como nación y empezar otro tipo de proceso que no sea el totalitario y dictatorial como el que estamos viviendo, pero mientras hay personas que están ahí dentro y otras que hemos tenido que salir huyendo, nos merecemos al menos poder reclamar por derechos que estén dentro de una legislación y no por zonas de silencio, que es de lo que está llena toda Cuba”, agregó.

La campaña ha recopilado hasta el momento 63 propuestas distribuidas en cinco temas principales, entre ellos la confirmación de género, las necesidades sanitarias de personas menstruantes, gestantes y afectadas por la violencia de género, la gestión en salud con un enfoque interseccional, la atención de salud diferenciada a grupos específicos y la promoción de la salud mental.

Dentro de estas propuestas se incluye el reconocimiento de la violencia ginecobstétrica, el establecimiento de protocolos integrales para la confirmación de género en diferentes grupos de edad, especialmente en infancias y adolescencias, y la actualización del código de ética médica. La no discriminación, incluyendo la discriminación política, es considerada un tema crucial en la agenda.

Las activistas planean enviar la agenda de género a las autoridades una vez que se publique el anteproyecto de la ley. Según el cronograma actual, el Parlamento cubano analizará la Ley de Salud Pública en octubre de 2023.

La iniciativa busca no solo mejorar la legislación vigente en Cuba, sino también situar determinados temas en la agenda pública y reclamar derechos que han estado ausentes o restringidos. La participación de la sociedad civil es fundamental para lograr una legislación más clara y justa, que garantice el acceso a servicios de salud adecuados y promueva la igualdad de género.