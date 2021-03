MIAMI, Estados Unidos.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este lunes las acciones represivas del régimen cubano contra periodistas independientes en la Isla, dirigidas a restringir sus libertades de expresión y de movimiento.

De acuerdo a un comunicado, la SIP destacó el trabajo de los reporteros independientes a pesar de las condiciones de hostilidad en las que trabajan, pues desde el viernes a varios reporteros y activistas se les impidió salir de sus viviendas y se les impuso vigilancia policial.

La situación se dio luego de que Humberto López, presentador en el oficial Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, acusara a periodistas, artistas y activistas “de convocar a una supuesta protesta en apoyo a un joven arrestado por desplegar carteles contra la represión y para pedir la libertad de Denis Solís, rapero y miembro del Movimiento San Isidro (MSI)”.

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, denunció que la dictadura cubana continúa amenazando constantemente la libertad de expresión y prensa en el país, y “atacando a periodistas independientes, bloqueando sitios y cuentas de redes sociales críticos al sistema, y vigilando, deteniendo y arrestándolos de forma arbitraria”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, reprochó “la represión del régimen hacia los periodistas independientes y los activistas de distintos sectores de la sociedad, cuyo único delito es pensar de manera diferente al Estado y expresarlo”, la cual calificó que “inmoral” e “inaceptable”.

Según un reporte de Asociación Pro Libertad de Prensa de Cuba (APLP), al menos 17 periodistas independientes en Cuba fueron víctimas en el mes de febrero de represión: acoso policial, violencia, arresto domiciliario y detención arbitraria.

Este lunes en la tarde la periodista de CubaNet Camila Acosta fue detenida en dos ocasiones en menos de una hora. Varios agentes de la policía política apostados en las afueras de su casa desde el pasado viernes le impidieron salir de su casa.

La reportera denunció que sin orden alguna o explicación las fuerzas represivas la mantuvieran en lo que califica de prisión domiciliaria. “Este es el cuarto día en una semana que tengo vigilancia y no me dejan salir, pero voy a salir, me niego a que nuestras casas sigan convirtiéndolas en calabozos y en prisiones.”

“No me han presentado ninguna orden judicial que diga que yo no puedo salir de mi casa”, dijo Camila Acosta luego de la primera detención. Cuando la periodista salió por segunda vez, mientras caminaba por las inmediaciones de la Embajada de Cuba en La Habana, una patrulla que la seguía se le acercó y varios agentes se abalanzaron sobre ella.

Otros de los periodistas independientes que han sido reprimido en los últimos días son Luz Escobar, de 14yMedio; Héctor Luis Valdés, colaborador de ADN Cuba, y María Matienzo, periodista de CubaNet, estos dos últimos fueron detenidos durante varias horas.

