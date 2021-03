Detenida y en paradero desconocido periodista de CubaNet Camila Acosta

MIAMI, Estados Unidos.- La policía política cubana detuvo en la tarde de este lunes en dos ocasiones a la periodista de CubaNet Camila Acosta, y hasta el momento se desconocen los motivos de la aprehensión y el paradero de la reportera.

El escritor Ángel Santiesteban explicó a CubaNet vía telefónica que inicialmente la sacaron del carro apenas 100 metros después de haberse montado. Ambos se dirigían a hacer una visita y fueron detenidos por una patrulla policial frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

“Ellos llevan varios días buscándola, ella no había salido de la casa no porque tuviera temor sino porque no había tenido que hacer nada fuera”, dijo Santiesteban poco después de la primera detención.

Camila Acosta, que fue liberada a los 10 minutos, comenzó una transmisión en vivo por la red social de Facebook en la que explicó que desde este domingo tiene vigilancia en las afueras de su casa.

“Me bajaron del carro sin ninguna explicación. Fueron un poco agresivos con nosotros. Primero me iban a llevar para la estación de Zapata y C, pero me dieron una vuelta por el Vedado y me dejaron aquí en la casa. Me dijeron que no puedo salir”, dijo Acosta en la directa.

La reportera denunció que sin orden alguna o explicación las fuerzas represivas la mantuvieran prohibida de salir de la casa. “Este es el cuarto día en una semana que tengo vigilancia y no me dejan salir, pero voy a salir, me niego a que nuestras casas sigan convirtiéndolas en calabozos y en prisiones.”

“No me han presentado ninguna orden judicial que diga que yo no puedo salir de mi casa”. Camila Acosta salió y mientras caminaba por las inmediaciones de la Embajada de Cuba en la isla contó que la patrulla se mantenía en la esquina. Esto poco antes de que los agentes llegaran a donde ella estaba y se le abalanzaran, momento en que se interrumpió la transmisión.

Varios periodistas independientes desde Cuba han denunciado vigilancia en las afueras de sus viviendas en los últimos días, como es el caso de María Matienzo, detenida también el pasado viernes por la policía política cubana.

