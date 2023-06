MIAMI, Estados Unidos. — Sindicalistas y campesinos cubanos denunciaron la grave crisis en que se encuentra la Isla y culparon al régimen castrista por el aumento de la pobreza y el hambre en el país caribeño.

A través de una declaración, los activistas recordaron que los problemas de escasez e inflación que enfrenta Cuba fueron advertidos desde hace varios años y que el castrismo nunca respondió a las numerosas peticiones de la sociedad civil independiente para liberar la fuerzas productivas.

“Pese a que dicen representarnos, las autoridades no han respondido en los últimos cinco años una sola de nuestras propuestas como campesinos y trabajadores para evitar la crisis y hambruna que hoy sufre la población”, señala el texto, titulado Llamado al pueblo de las campesinas, campesinos y trabajadores cubanos.

El comunicado, firmado aparece firmado por Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC); Esteban Ajete Abascal, presidente de la Liga de Campesinos Independientes; y María López, directora de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales.

Los denunciantes señalan que en los últimos cinco años el régimen de la Isla ha respondido a los reclamos de la ciudadanía con violencia. El resultado es una crisis irreversible que, aseguran, pudo haberse evitado.

“En todo ese tiempo la soberbia no resolvió los problemas, los agravó. La represión no liquidó las protestas, las multiplicó. La inflación y escasez de alimentos y otros productos imprescindibles para la vida cotidiana pudieron haberse evitado. Las repetidas explosiones sociales que la represión no logra erradicar pudieron haberse evitado. El éxodo masivo y desordenado hacia Estados Unidos pudo haberse evitado”, añade la declaración.

Según los firmantes, el régimen cubano no solo ha provocado la crisis actual, sino que tampoco “se atreve a reconocer la tragedia nacional ni han emitido una sola ley que ponga coto a los actuales desastres”.

El acaparamiento de capitales por parte del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el fracaso de los lineamientos, la explotación a los médicos “internacionalistas” y el apoyo a la invasión rusa en Ucrania fueron otros de los temas que abordaron los activistas. Sobre este último particular, denunciaron la sumisión a los intereses de Moscú en detrimento del bienestar de los propios cubanos.

“El gobierno prefiere otorgar tierras en usufructo por treinta años y otros privilegios a los colonialistas rusos antes que liberar a nuestros campesinos del Acopio, el acoso fiscal y la prohibición de recibir inversiones o de comerciar sin intermediarios nacional e internacionalmente”, apunta la declaración.

El comunicado lamenta, además, que el castrismo “prefiere negarles libertades económicas plenas a los ciudadanos cubanos para emprender negocios para, en su lugar, fabricar un falso sector “privado” de Mipymes con las que la nueva oligarquía y sus acólitos buscan esquivar las sanciones internacionales al Estado cubano”.