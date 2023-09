MADRID, España.- La presa política cubana Sissi Abascal, encarcelada en la prisión La Bellotex, en Matanzas, estará privada de todos sus beneficios durante seis meses, pues las autoridades del penal la consideran “indisciplinada”.

La indisciplina consiste en negarse a participar en las actividades políticas del centro penitenciario, denunció Annia Zamora, opositora y madre de Sissi Abascal.

En declaraciones a Martí Noticias Zamora relató que el pasado martes 12 de septiembre la joven de 26 años fue llevada a la dirección del penal donde se encontraban varias oficiales y la directora, la teniente coronel María Cristina, quien le comunicó que ella era una presa indisciplinada porque Sissi no quiere estudiar ni participar en las actividades políticas.

“Sissi no es indisciplinada, ella mantiene una conducta intachable, pero con una posición política y sus ideales muy firmes. Ella no tiene que participar en nada, ella no tiene que reeducarse, ella no tiene que estudiar, porque cuando quiso estudiar aquí no se lo permitieron”, explicó Annia Zamora.

Además, denunció que hicieron una requisa sin su presencia, y cuando ella llegó al cubículo tenía todas sus pertenencias sobre la cama y le habían llevado varias cosas, entre ellas su ropa de dormir, “que es fresquita para el calor insoportable”.

En los dos años que Sissi Abascal lleva encarcelada, se ha negado a participar en actos de apoyo al régimen castrista que se organizan en la cárcel La Bellotex. Por ello ha sido aislada y amenazada con negarle su libertad condicional.

En noviembre de 2021 Sissi Abascal fue condenada por la Fiscalía Municipal de Jovellanos a seis años de cárcel con internamiento por los presuntos delitos de Desacato, Atentado y Desorden público, relacionados con las históricas manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba.

De acuerdo al más reciente informe de la organización Prisoners Defenders el régimen cubano mantiene encarceladas a 115 mujeres por motivos políticos.