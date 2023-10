MADRID, España.- El prisionero político cubano Samuel Pupo Martínez, quien sufre de esclerodermia, diabetes e hipertensión, está siendo privado de los medicamentos necesarios para su salud en la prisión de Agüica, ubicada en Matanzas, según informó su esposa, Yuneisy Santana González, en una denuncia realizada a Martí Noticias desde esa provincia.

González expresó su preocupación por la falta de atención médica adecuada para su esposo, rememorando un episodio reciente ocurrido a finales de agosto de 2023, cuando él fue hospitalizado en la Sala C del Hospitalito en Colón debido a una aguda crisis de esclerodermia, una enfermedad degenerativa. Posteriormente, su esposo fue trasladado de nuevo a la prisión con la promesa de que sería llevado al Hospital Provincial Faustino, en Matanzas, para realizar exámenes médicos en un plazo de quince a veinte días. Hasta la fecha, esta promesa no se ha cumplido, y su esposo sigue esperando.

El viernes pasado, Santana González recibió una llamada telefónica de su esposo en la que él le informó que sus dolores persisten, especialmente los dolores articulares. En la enfermería de la prisión le han comunicado que no cuentan con los medicamentos necesarios, incluyendo el Ibuprofeno para el alivio del dolor, la Benclamida para la diabetes y los medicamentos para controlar la presión arterial.

“Se planteó también que todos los medicamentos estaban en la enfermería para que Samuel terminará la sanción, cosa que es mentira porque, el viernes, mi esposo me dice que no hay ningún tipo de medicamento, ni para la esclerodermia, ni para la presión, ni para la diabetes””, enfatizó Santana González.

La esposa del prisionero político responsabilizó directamente a Emilio Cruz Rodríguez, el director de la prisión de Agüica, por lo que pudiera ocurrirle a su esposo.

Desde hace nueve años, Samuel Pupo Martínez fue diagnosticado con esclerodermia, un mal degenerativo que convierte a su propio sistema inmune en un enemigo. Su cuerpo ataca por error a los tejidos saludables y no existe cura para ello. Hay dos tipos de esclerodermia, una es la localizada, que solo afecta a la piel. Pero la más grave es la esclerosis sistémica. Esta, que daña la circulación de la sangre y los órganos, es la que tiene Samuel.

Santana González también denunció que su esposo ha enfrentado negativas reiteradas por parte del sistema penitenciario cubano en lo que respecta a beneficios como la libertad condicional, que le fue denegada el 30 de mayo de 2023, y la licencia extrapenal, negada el 30 de junio de 2023.

Samuel Pupo fue condenado a tres años de cárcel porque durante las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) en Cárdenas se subió a un auto volcado y gritó “¡Abajo el comunismo! ¡Patria y Vida!”, muy cerca de la sede del Partido Municipal.

En septiembre pasado su hijo, el niño Hugh Dieter Pupo Santana, le escribió una conmovedora carta diciéndolo lo mucho que lo extraña.

“Sueño que llegas a casa y me abrazas y me siento tan feliz, pero despierto y no estás”; “Me duele mucho que no estarás para mi cumple 15 en febrero, pero no importa, lo celebraremos cuando salgas y no nos separaremos jamás”; se lee en la carta, donde también le dice que “cuenta los días para que salga”.