MADRID, España.- La sexta tormenta tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico, denominada Franklin, se formó en horas de la tarde de este domingo 20 de agosto al sur de República Dominicana y Haití.

De acuerdo a una nota informativa del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET), Franklin tiene vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y una presión central de 1.002 hectopascales (hPa).

A las 6:00 de la tarde de este domingo Franklin se encontraba a los 14.7 grados de latitud norte y los 67.3 grados de longitud oeste; a unos 490 kilómetros al este sudeste de Santo Domingo, República Dominicana. De acuerdo a la información, se desplaza a una velocidad de 22 kilómetros por hora hacia el oeste noroeste.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de los Estados Unidos, la tormenta tropical girará en dirección norte y podría llegar el miércoles a la isla La Española.

5PM EDT Aug 20: Tropical Storm #Franklin forms in the Caribbean Sea. Tropical Storm watches have been issued for the southern coast of the island of Hispaniola. For more information on #Franklin visit https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/T5dGIZfCGx

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 20, 2023