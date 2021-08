ROMA, Italia.- Manifestar públicamente su solidaridad con el pueblo cubano y tomar todas las iniciativas necesarias, incluidas las diplomáticas, para que la Isla pueda iniciar un proceso pacífico de democratización, es la petición que han elevado un grupo de senadores al gobierno italiano. La propuesta de moción fue presentada por el senador Enrico Aimi, líder de Forza Italia en la Comisión de Relaciones Exteriores del poder legislativo, y se espera que sea discutida el próximo mes de septiembre, al regreso de las vacaciones.

El texto, de ser aprobado por el Senado italiano, comprometería al gobierno de Mario Draghi a “convocar al embajador de Cuba en Roma para que se abra un camino diplomático para la liberación de los presos políticos, se garantice la libertad de manifestación y se inicie un proceso pacífico de democratización del país”, se lee en la propuesta de moción que contó con la firma de otros 19 senadores del partido presidido por Silvio Berlusconi.

Pero, no es la primera vez que el senador Enrico Aimi actúa en defensa de la libertad del pueblo cubano, pues el pasado 29 de julio interpeló públicamente al ministro de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio, en la sede del parlamento italiano. Ocasión propicia para expresar su indignación por la situación de pobreza y de violación de los derechos humanos que se vive en la Isla, luego de 60 años de comunismo.

“Es una población reducida al extremo, no hay bienes de primera necesidad, se mueren de hambre. Incluso la libreta ya no es suficiente, que es la tarjeta con la que después de largas colas se puede tener un poco de arroz, un poco de pollo, un poco de carne para poder mantener a la familia. Ya ni siquiera hay energía eléctrica. Incluso llegamos al toque de queda y no hay medicinas”, dijo, aclarando que todo esto es consecuencia del régimen castrista.

“Precisamente el régimen comunista ha logrado matar de hambre a su propio pueblo. Un pueblo que salió a la calle, como saben todos, arriesgando su propia vida. Hubo muertos, heridos, hubo personas sacadas de casa y llevadas a campos de concentración que también existen en Cuba. Hay familias que han sido destruidas, hay desaparecidos. Es una situación difícil, se utilizó violencia y allanamientos arbitrarios”, indicó, en referencia a lo ocurrido posterior a las movilizaciones del pasado 11 de julio.

En respuesta a la interpelación, el canciller Luigi Di Maio informó que el director general de Asuntos Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores se reunió con el Embajador de Cuba en Italia el pasado 13 de julio. En esta ocasión, “expresamos toda nuestra preocupación en la gestión del orden público y las personas detenidas. También solicitamos una protección adecuada para los ciudadanos italianos que pudieran estar involucrados en las manifestaciones y para nuestra sede diplomática, si las circunstancias lo hicieran necesario. Es fundamental que se respete plenamente el estado de derecho, por eso apoyamos el llamamiento del Alto Representante de la UE, Borrell, para que se permita al pueblo cubano manifestarse libremente”.

Es oportuno recordar que el 10 de junio de 2021 el Parlamento Europeo aprobó la Resolución sobre los Derechos Humanos y la situación política en Cuba, con la que condenó enérgicamente la presencia de presos políticos, reconociendo el derecho del pueblo cubano a exigir la democratización de su país. En tal sentido, la propuesta de moción de Aimi invita al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a insistir en que las autoridades cubanas respeten las obligaciones vinculantes establecidas en el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la UE y Cuba.

“Debemos hacer que la voz de Italia se escuche alto y fuerte, y sobre todo de la comunidad internacional”, replicó el senador al canciller, éste último conocido en Italia por su tendencia comunista. “Desafortunadamente, los regímenes comunistas también están demostrando ser trágicamente una infección de la política. Afortunadamente no han logrado quitarle la dignidad al pueblo cubano… Es muy fácil ser comunistas en un país libre, más difícil es ser libre en un país comunista”, concluyó.

