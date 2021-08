MIAMI, Estados Unidos. – El opositor cubano Fernando Vázquez Guerra, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), relató a CubaNet sus vivencias en el presidio político, donde cumplió una condena de cinco años por delitos “fabricados” por la Seguridad del Estado.

Liberado el pasado 21 de julio, Vázquez Guerra, excolaborador de este diario, abordó las numerosas irregularidades y abusos cometidos por parte de la policía política, empezando por una sanción que se extendió de uno a cinco años.

“Me ingresaron en prisión y me sancionaron en 2016 a un año y medio de privación de libertad por una supuesta ´desobediencia´, pero luego, sin salir de prisión, me llevaron nuevamente a los tribunales municipales y me acusaron de dos nuevos delitos, que fueron dos fabricaciones, dos delitos creados por la Seguridad del Estado para mantener en prisión por mucho más tiempo”, explicó el activista.

Vázquez Guerra, quien dirigía la célula Oswaldo Payá de la UNPACU, reveló que al año y tres meses de estar cumpliendo sanción fue llevado nuevamente a tribunales y acusado por los delitos de “impago de multas”.

“Me acusaron porque supuestamente debía varias multas, multas que superaban los 8 000 y 10 000 pesos. En este caso me impusieron una sanción de tres años”, dijo el opositor a CubaNet.

Sin embargo, el calvario de Fernando Vázquez Guerra no terminó ahí, ya que volvería a ser acusado por tener tijera plástica dentro de la prisión, la cual –alega– fue puesta entre sus pertenencias por la propia Seguridad del Estado.

“Por esta tijera plástica me impusieron una sanción de 10 meses más de privación de libertad”, agregó.

Su estancia en prisión tampoco fue tranquila. Vázquez Guerra asegura que llegó a ser atacado en el penal donde se encontraba por mandato del capitán Javier Gallo, célebre por ordenar golpizas contra opositores.

El activista asegura que los ejecutores de las golpizas ordenadas por Gallo suelen ser reclusos condenado por asesinato.

Pese a los cinco años de prisión, Vázquez Guerra aseguró a CubaNet que no se detendrá y que continuará luchando por una Cuba libre y democrática.

“El cambio que quiero para mi país es el restablecimiento de la democracia plena, de la democracia absoluta, el respeto de las libertad personales y de todas las libertades políticas. Ese es el cambio que quiero para Cuba”, concluyó.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.