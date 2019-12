SANTIAGO DE CUBA,- Este martes 10 de diciembre, Día internación de los Derechos Humanos, fue citado a interrogatorio, por duodécima ocasión en cinco meses, el pastor santiaguero Alain Toledano Valiente. Alrededor de la 10:00 de la mañana se presentó en su vivienda el jefe del Sector de Micro 3, en Santiago de Cuba, para citarlo a interrogatorio hoy miércoles 11 de diciembre.

En entrevista con CubaNet, Toledano Valiente explicó que uno de los “pretextos” es hablar sobre Dainiel Caminero, un “hijo de la casa” que ha sido interrogado en varias ocasiones por muchas horas. El hostigamiento viene a partir de una solicitud que el joven colocó en su antiguo centro de trabajo, la Empresa Eléctrica Renté, desde donde se suministra electricidad a la provincia santiaguera. Durante los interrogatorios han intentado desacreditar al pastor y a la vez investigar sobre su vida personal.

Según Toledano Valiente la persecución de la Seguridad del Estado también tiene como objetivo impedirle asistir al Congreso Apostólico en Las Tunas, e incluso va más allá, pues teme que el objetivo final sea llevarlo a prisión. “No confío para nada en el régimen, puede que ellos ya tengan planes de encerrarme, así que ojo. Oramos Dios destruya todo intento macabro de encarcelamiento”, reza.

El pastor evangélico denunció el constante acoso contra él, su familia e iglesia, y responsabiliza directamente a la Seguridad del Estado cubano y al Partido Comunista de Cuba por lo que pueda ocurrirle. Alain Toledano Valiente sufrió la demolición de su vivienda a manos del régimen cubano. Su casa funcionaba como templo y en 2016 fue destruida mientras se encontraba fuera del país. En aquella ocasión también detuvieron a su esposa e hijos.

El pasado mes de septiembre fue acusado del delito de desobediencia por el jefe de la unidad de Micro 3, primer teniente Daniel González Clavel, con chapa: 33013, causa #20. También por Lorenzo, el jefe de la Tercera Unidad Policial, llamada la Motorizada, con chapa: 24371. “En esa ocasión el jefe de la Motorizada me dijo que por haber realizado conferencias religiosas le dio orientación a Daniel de que me acusara de desobediencia. Me negaron copia del documento y tres horas después me dieron el número de la causa”.

Para el líder religioso, en Cuba un pastor corre más peligro que cualquier delincuente. Para ellos, dice el pastor, “mi desobediencia es por hacer actividades religiosas y por predicar la palabra de dios, quieren que deje de ser pastor.”

Mientras el régimen cubano se ensaña con este hombre, él envía un mensaje a sus represores, justamente el Día Internacional de los Derechos Humanos. “Toda acción es una semilla que se siembra, que luego retoñará y dará fruto, pues todo lo que el hombre siembra, eso mismo recolectará. Cada acusación, amenaza, chantaje, injusticia, abuso de autoridad, violaciones contra los derechos y libertades de los cubanos, es solo la mala semilla que el castrismo está sembrando, que pronto se le vendrá para arriba. La justicia tarde o temprano prevalecerá ante la maldad, el molino de Dios muele lento, pero muele”.

Actualmente, Toledano Valiente lidera el Movimiento Sendas de Justicia y tanto él como su Ministerio sufren constante represión por parte de las autoridades. Sus actividades religiosas llegan a reunir a centenares de personas.