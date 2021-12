GUANTÁNAMO, Cuba. — El activista José Antonio López Piña, Coordinador Regional de la Alianza Democrática Oriental (ADO) y reportero de la agencia Palenque Visión, fue citado a comparecer para ser entrevistado en la tercera estación policial en la provincia de Santiago de Cuba.

El opositor denunció ante CubaNet que un policía se presentó este martes en su vivienda en el poblado de “El Cristo” y le entregó una citación para presentarse con carácter urgente ese mismo día en la estación policial de esa localidad.

López Piña se presentó en la unidad en la mañana de hoy. Allí fue atendido por el agente Wilber, jefe del Departamento de Enfrentamiento a la Disidencia de la Seguridad del Estado (DSE), por el teniente coronel Font, instructor de la DSE, y por otra oficial identificada como Liuva.

Según las propias declaraciones del opositor, los agentes sabían que él ya tenía teléfono y le advirtieron que si aparecía algún video de denuncia de la provincia en las redes sociales no iban a esperar a que su expediente llegara a la fiscalía, sino que, automáticamente, lo llevarían a la prisión de Boniato, le suspenderían su fianza y se la sustituirían por prisión preventiva.

En ese sentido, para los agentes, los videos de López Piña no eran más que un desafío a la autoridad.

Los oficiales castristas también dejaron claro al opositor que lo mejor que podía hacer era emigrar del país o lo llevarían para la prisión con una sanción de 15 años de privación de libertad por “incitación para delinquir”.

Le dijeron, además, que le sumarían otro proceso judicial por impago de multas, ya que aún debía más de 10 000 pesos de contravenciones, y le realizarían una conjunta con las dos causas.

“Yo no voy a aceptar chantajes por parte del DSE. Si toca ir a prisión, iré, porque no tengo vías para salir del país, ni me voy a ir de Cuba de esa forma. Si ellos quieren que deje de reportar las violaciones que cometen contra de su propio al pueblo, pues sería mucho mejor que dejaran de violarle los derechos de las personas”, sostuvo el reportero.

El pasado 25 de noviembre, como parte de la campaña de amenazas y ataques en su contra, a López Piña le colgaron un cartel en la puerta de su domicilio donde se leía: “Seamos la pesadilla de quienes pretenden arrebatarnos los sueños”.

El 21 de julio del año en curso el opositor fue detenido luego de que su vivienda fuera allanada. Ese día le decomisaron una laptop de trabajo y su teléfono celular. Fue liberado tres días después con una fianza de 500 pesos.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.