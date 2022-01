MADRID, España.- La doctora cubana Daymara Helen Pérez Alabedra, quien se encontraba de misión en Haití, fue secuestrada en la localidad de Martissant, a 58 kilómetros al suroeste de la capital del país, informó el medio local Vant Bèf Info.

Aunque el secuestro ocurrió el pasado 13 de enero, cuando la víctima regresaba de Puerto Príncipe, a donde había ido por asuntos personales, la noticia se hizo pública este miércoles, debido a las protestas en Petit -Goâve, ciudad donde trabajaba la galena.

Los secuestradores, de quienes solo se sabe que iban armados, exigen una cantidad de $100,000 como rescate.

Los sucesos fueron confirmados a través de Twitter por la Embajada Cubana en Haití, que manifestó estar en contacto con los familiares de la doctora y su intención de “brindar el apoyo necesario”.

No obstante, Michele B. Duvalier, ex esposa del ex presidente de Haití, Jean-Claude Duvalier, expresó que el régimen cubano no está dispuesto a pagar esa cantidad de dinero.

Lo mismo señaló Radio Saintanie FM: “Los secuestradores exigen una cantidad de $ 100.000 como rescate, a cambio de la liberación de la doctora. Una suma que el Gobierno cubano no pagará”.

Al confirmarse el secuestro, el régimen cubano orientó la evacuación de al menos 78 médicos de la “misión” en Haití, indican las informaciones.

Según explica la publicación de Vant Bèf Info, la ciudad de Faustin Soulouque amaneció este miércoles con barricadas de manifestantes que exigen la liberación de la doctora cubana.

“Los camiones se colocan al otro lado de la carretera nacional #2 cerca de Petit–Goâve. Esta situación de tensión provoca la paralización de varios sectores de actividad… El transporte público está paralizado. Tiendas y bancos comerciales bajan su cortina de hierro”, precisa la información.

Daymara Helen Pérez Alabedra es natural de la provincia Las Tunas, ciudad donde hizo su carrera universitaria, en la Universidad Ciencias Médicas Zoilo Marinello Vidaurreta. Hasta el momento del secuestro vivía en la comunidad de Grand Goâve, Haití, y trabajaba en el Hospital Notre Dame en Petit-Goâve, como especialista en medicina general.

En diciembre de 2021, otros dos ciudadanos cubanos residentes en Haití fueron secuestrados por individuos armados. Andrik Alfredo Abad Reinosa y Enides Galano Silva, ambos originarios de Holguín fueron liberados tras acuerdos con su empleador de la compañía Autoplaza.

Según cifras oficiales, en el 2021 Haití experimentó un aumento de la inseguridad y la violencia con más de 900 raptos registrados, de ellos 55 extranjeros.

