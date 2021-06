MIAMI, Estados Unidos. ─ El pelotero cubano Lázaro Blanco, uno de los principales lanzadores de la selección nacional de la Isla, se quedó en Estados Unidos, según fuentes consultadas por el escritor y periodista especializado en béisbol Francys Romero.

La información señala que Blanco, natural de Granma, decidió permanecer en el país norteño y no regresar a México, país donde reside temporalmente contratado por los Saraperos de Saltillo.

“El lanzador Lázaro Blanco no regresará a Cuba, me informan fuentes cercanas al jugador. El pitcher de 35 años tenía previsto marchar a Saltillo, pero se fue del aeropuerto y le dijo al responsable del vuelo que no regresaría a Cuba”, destacó Romero en su perfil de Facebook.

El reporte añade que el experimentado lanzador debía tomar un vuelo Miami-Saltillo, pero “no se presentó al checking, se subió a otro auto en el aeropuerto y dijo que no regresaría a Cuba ni jugaría en México”.

En sus primeras declaraciones tras confirmarse la noticia, Blanco aseguró que su intención es iniciar una nueva vida en Estados Unidos.

“Me siento bien por la decisión que he tomado. Darle gracias a Dios por la nueva vida que voy a tomar en estos momentos. Muy contento por estar aquí”, dijo el granmense al periodista de Telemundo Eduardo Rodríguez, también conocido como Yusnaby Pérez.

Lázaro Blanco, que abrió el primer partido de Cuba ante Venezuela en el torneo preolímpico de las Américas, es el tercer miembro de la delegación cubana que se queda en territorio estadounidense, luego de que lo hicieran el joven infielder César Prieto y el psicólogo del equipo, Jorge Sile Figueroa.

Pese a su discreta actuación frente al elenco venezolano en el debut de Cuba en el preolímpico, Blanco clasifica como el mejor lanzador cubano de los últimos años, con notables resultados tantos en Serie Nacionales como en ligas foráneas de Canadá, Panamá y México.

