MADRID, España.- Rusia anunció este miércoles, de manera oficial, el fin de las maniobras militares en la frontera con Ucrania, así como la retirada de parte de sus tropas en la región.

“Las unidades del distrito militar del sur finalizaron sus ejercicios tácticos en las bases de la península de Crimea, retornando a sus bases permanentes”, precisó a través de un comunicado el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov.

Tras estas declaraciones, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, quien no confía en una retirada real, expresó: “Los aliados dan la bienvenida a todos los esfuerzos diplomáticos y hay señales de Moscú de que la diplomacia debe continuar. Pero hasta ahora no vemos ninguna señal de desescalada sobre el terreno. No hay retirada de tropas ni de equipos. Por supuesto, esto puede cambiar”.

“Rusia puede aún invadir Ucrania sin previo aviso. Las capacidades están desplegadas y la presencia militar es importante, superior a 100.000 soldados”, precisó.

Stoltenberg además calificó la situación entre Rusia y Ucrania como “la crisis de seguridad más grave en Europa en décadas”.

“Lo que vemos hoy es que Rusia mantiene una fuerza de invasión masiva lista para el ataque con capacidades de alto nivel desde Crimea hasta Belarús. Se trata de la mayor concentración de fuerzas en Europa desde la Guerra Fría”, añadió.

No obstante, consideró que Rusia aún está a tiempo de “alejarse del borde del conflicto” y “elegir el camino de la paz” y reiteró la disposición de la OTAN al diálogo.

Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, había manifestó este martes al respecto que “las informaciones que se están viendo no son alentadoras” y se refirió a la construcción de hospitales de campaña rusos cerca de la frontera con Ucrania, en Bielorrusia, lo que solo podría interpretarse “como una preparación para una invasión”.

