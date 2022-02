MIAMI, Estados Unidos. — La prohibición de entrada a Cuba contra Anamely Ramos ha traído consigo numerosos cuestionamientos contra American Airlines, la compañía aérea más grande de Estados Unidos.

Fue la propia aerolínea estadounidense la que, tras recibir el dictamen del régimen cubano, informó a la activista que no podía abordar el avión de regreso a la Isla.

“Si no me dejan montar en el avión estarán contribuyendo a que yo me quede ilegal en Estados Unidos (…) Cuba está violando mis derechos y la aerolínea está contribuyendo a eso”, denunció Anamely durante una transmisión de Facebook Live, poco después de haber recibido la noticia.

La integrante del Movimiento San Isidro (MSI) indicó que American Airlines no solo le negó la posibilidad de abordar el avión, sino que también le ordenó abandonar la zona del aeropuerto correspondiente al chequeo de esa aerolínea.

“En el aeropuerto dicen que es un problema policial y pudiera ir arrestada”, escribió la activista en otras de sus publicaciones en redes sociales.

“American dice que cuando eso pasa ellos acatan lo que Cuba dice. Dicen que todas las aerolíneas americanas tienen un acuerdo con Cuba para eso. Le pregunto si ese acuerdo es público y no me responden”, explicó Anamely, a quien también le negaron los nombres del supervisor y de la manager que la atendieron.

Cuestionamientos como los hechos por la activista cubana también han sido formulados contra aerolíneas como Copa Airlines, otra de las compañías que opera vuelos regulares hacia Cuba.

Laritza Diversent, directora de Cubalex, explicó a este diario que si la aerolínea no recibe una nota o un documento oficial que explique los motivos por los cuales Anamely Ramos no puede entrar al avión, no deberían impedirle abordar.

“Aunque en este caso se trata de una empresa privada, tiene responsabilidad en las violaciones de derechos humanos que está cometiendo el gobierno de Cuba. Está actuando en contubernio con el gobierno en la violación de un derecho y está creando una situación complicada para Anamely”.

En entrevista con autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami en la que participaron dos funcionarios de American Airlines, la compañía aseguró que “en ningún caso” la dejarían volar a Cuba.

Pese a que la aerolínea estadounidense aseguró que existen protocolos firmados con el régimen cubano que garantizan el no ingreso a Cuba de las personas catalogadas por el régimen como “inadmisibles”, sus funcionarios alegaron no tener ninguna responsabilidad en el caso de Anamely.

