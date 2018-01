Rubio: “Cómo sería nuestro hemisferio si no hubiera un régimen de Castro”

MIAMI, Estados Unidos.- El senador Marco Rubio alertó hoy en Miami del riesgo de tener cerca a una isla que apoya al presidente ruso, Vladímir Putin, durante una audiencia de congresistas republicanos de EE.UU. sobre el “fracaso” de la “normalización” con Cuba.

“No es de nuestro interés nacional tener un régimen dictatorial antiisraelí, antiestadounidense, pro iraní y pro Putin a 90 millas (unos 150 kilómetros) de nuestras costas”, expresó el senador cubano-estadounidense por Florida.

Rubio estuvo acompañado por los representantes cubano-estadounidenses Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo, quienes también se opusieron en su momento al proceso de normalización que emprendió en diciembre de 2014 el entonces presidente de EE.UU. Barack Obama y Raúl Castro.

Ros-Lehtinen enfatizó en el “peligro de legitimar regímenes como los de Cuba y Venezuela, que no respetan la ley ni la libertad”.

“Creo que la apertura con Cuba requirió que el Gobierno de Obama guardara silencio o se hiciera de la vista gorda ante una serie de cuestiones de derechos humanos para no poner en peligro su gran negocio tal como lo veían”, aseguró Rubio.

A la “audiencia de campo”, que tuvo lugar en la universidad Miami-Dade College, acudieron también los congresistas republicanos por Florida Ron DeSantis y Ted Yoho.

Rubio se mostró a favor del “nuevo enfoque” hacia Cuba del presidente Donald Trump y de hacer parte junto con otros congresistas cubano-estadounidenses, como Díaz-Balart, de ese proceso.

Recordó que según las nuevas directrices de Trump, los estadounidenses que ahora viajan a Cuba podrán hacer negocios con ellos, “pero no con el ejército cubano”.

Aseguró que ello impide que el Ejército cubano, a través de sus empresas, cree un dominio absoluto sobre la economía cubana, que no solo los beneficia personalmente, sino que le sirve para fortalecer su control del poder.

De igual forma, resaltó que la nueva política coloca a los cubanos independientes en una posición privilegiada frente al gobierno estadounidense.

La audiencia, titulada, “El acercamiento de Obama con el régimen de Castro: la anatomía de un fracaso político”, exploró los “peligros de normalizar las relaciones con Cuba”.

La reunión analizó también “la brutalidad del opresivo régimen de Castro y su apoyo al dictador venezolano Nicolás Maduro”, expresó Rubio en un comunicado.

“Piensen en cómo sería nuestro hemisferio hoy si no hubiera un régimen de Castro. No habría Maduro en Venezuela y no habría 24 estadounidenses gravemente heridos como resultado de algún tipo de ataque (sónico) mientras estaban designados en La Habana”, indicó Rubio.

La semana pasada, Rubio presidió una audiencia en el Senado y presionó al Departamento de Estado sobre su respuesta a los ataques contra diplomáticos estadounidenses en Cuba.

Rubio afirmó que no es posible que ocurran “sofisticados ataques” contra funcionarios del gobierno estadounidense en La Habana sin que el gobierno cubano al menos lo sepa.()

(EFE)