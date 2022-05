MIAMI, Estados Unidos.- La española Rosa Martorell, que estuvo recientemente Cuba en condición de turista y denunció en sus redes sociales la precariedad no solo del sistema cubano sino también de las instalaciones hoteleras que vende el gobierno de La Habana como un turismo seguro, habló en exclusiva con CubaNet sobre el accidente que en la mañana de este viernes tuvo lugar en la isla y que ya se ha cobrado la vida de al menos ocho personas.

“Mucha gente me ha pasado la noticia y me ha puesto los pelos de punta porque justo hace dos semanas estuve ahí y he pensado que eso podía haberme pasado perfectamente estando en ese hotel o pasando simplemente por la calle”, dijo en diálogo con nuestra periodista Camila Acosta.

En la mañana de este viernes una explosión en el Hotel Saratoga, justo frente al Capitolio de La Habana, hizo desplomarse la fachada del inmueble y provocó afectaciones incluso en edificios aledaños.

Cifras preliminares del gobierno cubano aseguran que hay además 20 heridos y 13 desaparecidos, y que el accidente está relacionado con una fuga de gas licuado. De acuerdo con información de El País, el hotel estaba siendo preparado para ser reinaugurado el próximo día 10. Dentro del inmueble se encontraban solo trabajadores de servicio.

“Esta explosión demuestra la falta de medios que hay en Cuba tanto para el cubano como pare el turista. Yo sabía que Cuba al ser una dictadura social-comunista no estaba bien. Pero jamás hubiese pensado que como turista y como persona que vive en el extranjero y que viaja a la isla con dinero se me iba a hacer tan difícil comprar cosas como agua embotellada”, dijo Martorell.

Su visita a Cuba

“Mi amiga y yo no queríamos hacer turismo en hotel, entonces hicimos cosas por nuestra cuenta, y así nos fue imposible encontrar productos incluso con dinero”, señaló. Martorel y su amiga viajaron por toda la isla, y estuvieron desde en Viñales, Pinar del Río, La Habana y Varadero, Matanzas, hasta en Morón, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Trinidad, en Sancti Spíritus, Santiago de Cuba y Camagüey.

Rosa Martorell cobró notoriedad en redes sociales para los cubanos cuando publicó un video en el que denunciaba cómo en Sancti Spíritus se estaba distribuyendo la leche, y la falta de higiene del proceso. Desde entonces ha estado denunciado la situación que vive el cubano de a pie.

“Cuando más conoces es preguntando la gente de ahí, más de lo que te pueden decir los medios. Y la gente me decía que estaban peor que hace 10 años, se veía mucha impotencia. La gente solo quiere irse del país, no tienen dinero, y quieren quejarse pero no los dejan. Lo que me llevé es que casi nadie está de acuerdo con la situación del país, y que cada vez más los jóvenes se dan cuenta lo que está haciendo la dictadura con ellos, y la sociedad está despertando”.

