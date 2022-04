MIAMI, Estados Unidos.- Richard Blanco, el quinto poeta inaugural del país al leer su conmovedor poema “One Today” en la segunda toma de posesión del presidente Barack Obama en 2013, se convirtió en el primer poeta laureado de Miami-Dade, según informó este viernes El Nuevo Herald.

Hijo de exiliados cubanos, “Richard Blanco es un campeón de la poesía, la diversidad y la equidad, un creyente de que las comunidades se unen a través de las artes”, aseguró la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava en un comunicado que reconoce su labor.

“Al servir como el primer poeta laureado de nuestro condado, Richard será nuestra musa y guía, conectando a los residentes con los recursos artísticos, eventos y oportunidades”, agregó.

Blanco, de 54 años, creció en Westchester y ha usado la ciudad de Miami “como fuente de inspiración para su obra”. Actualmente es profesor adjunto en la Universidad Internacional de la Florida (FIU), a donde regresó desde Maine.

“Miami es, en cierto modo, mi musa y mi inspiración. Gran parte de mi poesía y mis memorias se centran en registrar y compartir la historia de vivir y formar parte de esta ciudad”, dijo al Herald desde su casa en Miami Beach.

Richard Blanco nació en Madrid, explica el Herald en su nota, “pero emigró a Nueva York 45 días después, y finalmente se trasladó a Miami con sus padres y su hermano mayor, asistiendo a la Escuela Secundaria Christopher Columbus y obteniendo una licenciatura en ingeniería civil y una maestría en Bellas Artes de FIU”.

El poeta es autor de “Looking for the Gulf Hotel” y “Directions to the Beach of the Dead”, en los que usó Miami y otras partes de la Florida “para examinar ideas sobre la identidad cultural y sexual, la familia y la inmigración, y la solitaria dislocación de estar atrapado entre la Cuba de los recuerdos de sus padres y la realidad de su vida en Westchester”.

El primer poeta laureado de Miami-Dade, justo a tiempo para el Mes Nacional de la Poesía (abril), espera poder trabajar con la oficina de la alcaldesa en proyectos de poesía incluyente y formar alianzas con la Feria del Libro de Miami y el Festival de Poesía O, Miami, que está en medio de su programación para el Mes Nacional de la Poesía.

Asimismo, “quiere iniciar algún tipo de intercambio cultural que represente todas las historias de Miami —cubana, venezolana, haitiana, colombiana, puertorriqueña y otras— y que la poesía y otras literaturas estén más al alcance de los miamenses”, reza la nota.

“Crecí en una casa sin libros, en una familia de inmigrantes exiliados de clase obrera, y tuve poco acceso a las humanidades y a la literatura”, sin embargo, “espero llevar la poesía a la gente que no está expuesta a ella”, señaló.

